Non c'è pace per l'Argentina : peso a picco dopo cambio al vertice nel Banco Central : Non c'è pace per l'Argentina, alle prese con una grave crisi economica e valutaria che ha portato il Paese a lanciare l'SOS al Fondo Monetario Internazionale . Il peso argentino , da settimane in ...

Perché Non lasciate in pace Asia Argento? : (foto: Getty) Non è un segreto per nessuno che, oltre ad aver ampliato le possibilità di creare e condividere informazione, internet sia diventato per molti anche uno strumento su cui sfogare le proprie frustrazioni. Frustrazioni, camuffate da opinioni personali e libertà di parola, che spesso si rivoltano contro alcuni capri espiatori specifici. Di solito, non a caso, questi bersagli sono donne: Laura Boldrini, Selvaggia Lucarelli e non da ...

Niente pace - Heather Parisi Non perdona Simona Ventura : "Amici17" finisce senza la pace tra Simona Ventura e Heather Parisi. A serbare rancore è la ballerina americana che ieri ha risposto no al duo comico Pio e Amedeo quando le hanno chiesto di far pace ...

Di Maio : "La 'Pace fiscale' Non è un condono" : Luigi Di Maio oggi è stato ospite a "½h in più", programma condotto da Lucia Annunziata. La trasmissione si è aperta parlando delle nomine delle quali si dovrà occupare il Governo - viceministri e sottosegretari - ed anche della composizione delle commissioni parlamentari, compito che spetta ai due rami del Parlamento. Di Maio ha assicurato che il suo Governo non farà scelte "da manuale Cencelli", ovvero una spartizione delle poltrone legata ...

Space Economy : la Stazione Spaziale Internazionale? Non è in vendita : La fetta americana della Stazione Spaziale internazionale potrebbe andare in mano ad aziende private nel giro di meno di dieci anni. Negli ultimi giorni questa notizia è circolata in diverse forme, e c’è chi ha parlato di ‘vendita’ della Iss da parte della Nasa. Ma è davvero così? Un articolo sulla rivista statunitense Space News chiarisce la faccenda. Tutto ha avuto inizio a partire da un’intervista rilasciata da Jim Bridenstine al Washington ...

Flat tax - dalla pace fiscale ai bonus alla no tax area : perché Non tornano i conti : La pace fiscale è in prima fila nell’elenco delle priorità del nuovo governo, come ha confermato da ultimo anche il vicepremier Matteo Salvini. A spingerla è il suo ruolo di motorino d’avviamento per la dual tax, cuore della riforma tributaria giallo-verde: ma la strada verso il nuovo fisco è per ora fitta di ostacoli. E uno di questi è proprio la «pace fiscale»...

Flat tax - dalla pace fiscale ai bonus alla no tax area : perché Non tornano i conti : La pace fiscale è in prima fila nell’elenco delle priorità del nuovo governo, come ha confermato da ultimo anche il vicepremier Matteo Salvini. A spingerla è il suo ruolo di motorino d’avviamento per la dual tax, cuore della riforma tributaria giallo-verde: ma la strada verso il nuovo fisco è per ora fitta di ostacoli. E uno di questi è proprio la «pace fiscale»...

Di Maio : “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ricetta per far decollare le imprese è lasciarle in pace” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo a Confcommercio, facendo una “preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un pò le leggi che ci sono perché ce ne sono già troppe”. L'articolo Di Maio: “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ...

Iva - Boccia esulta : “Bene - crea aspettative”. Poi benedice la pace fiscale. E sull’llva : “Non deve chiudere” : Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio sul mancato aumento dell’Iva, all’assemblea generale di Confcommercio, ad esultare è anche Confindustria. “Una grande apertura del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro che crea grandi aspettative. Ci auguriamo quanto prima un confronto. È in governo che vuole cambiare in meglio il Paese. Lasciamoli lavorare”, ha rivendicato. Per poi benedire l’ipotesi di ...

Nadia Toffa - ennesimo sfregio. La vergogna corre in rete Non sembra esserci pace per la iena alla prese con la sua battaglia più dura : Da mesi ormai combatte la sua battaglia contro il cancro. Più che una battaglia, una vera e propria guerra con un nemico difficile che sembra torna sempre a galla e sembra essere invincibile. Da qualche mese ormai Nadia Toffa è sparita dagli schermi tv, le sue presenze in tv azzerate nonostante le promesse. Normale, visto i trattamenti aggressivi ai quali si sottopone. Normale invece non è quello che sta succedendo sul suo account Instagram dove ...

Alessandra Appiano - il dolore dei vip per la morte. Simona Ventura : «Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro la pace» : di Emiliana Costa Alessandra Appiano e il dolore degli amici. La scomparsa della nota scrittrice e volto della tv ha colto di sorpresa i colleghi del piccolo schermo, lasciando in loro un vuoto ...

Alessandra Appiano - il dolore dei vip. Simona Ventura : 'Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro la pace' : 'Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro però la pace '. Sono parole di commozione e di affetto quelle che Simona Ventura dedica all'amica Alessandra Appiano , che potrebbe essere morta suicida ...

Perin : "Con la Juve Non è ancora fatta. Balotelli? Lasciamolo in pace" : Mattia Perin è un nome caldissimo di questa estate italiane appena agli inizi. E' in lizza per raccogliere l'eredità di Gigi Buffon in Nazionale e sta per passare alla Juventus, argomento su cui però ...

Antonio Logli a Quarto Grado : “Non sono capace di fare del male” : Antonio Logli ha deciso di interrompere il silenzio. A pochi giorni di distanza dalla sentenza di secondo Grado che ha confermato la condanna a 20 anni, il marito di Roberta Ragusa ritorna a difendersi. Soprattutto dalle accuse che lo vedono colpevole dell’omicidio della moglie, fatto che a suo dire non avrebbe mai potuto compiere. Dai figli al rapporto con i familiari di Roberta Ragusa, Antonio Logli si racconta per la prima volta a ...