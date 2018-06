No | Almirante e ciò che ha rappresentato non meritano una strada

wired

(Di venerdì 15 giugno 2018) Qualche giorno fa mi sono complimentato con Virginia Raggi. Ho scoperto che il prossimo 20 giugno un piazzale di Villa Ada verrà intitolato a un mio vecchio amico ucciso 12 anni fa a Gerusalemme: si chiamava Angelo Frammartino, non aveva neanche 24 anni, era un costruttore di pace, un volontario, un giovane impegnato a costruire un futuro migliore. Venne ammazzato nei pressi della Porta di Erode, accoltellato da un palestinese suo coetaneo, un affiliato della Jihad islamica che quel giorno aveva progettato di colpire un ebreo. Scambiò quel ragazzo moro e formidabile per ciò che non era, spezzando la sua vita all’istante. Non ho fatto in tempo a rallegrarmi per quella scelta che ieri, in un blitz che riporta alla luce un antico mantra della destra romana, la maggioranza grillina in Assemblea Capitolina ha appoggiato una mozione presentata da Fratelli d’Italia per intitolare unaa ...