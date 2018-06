Nissan gareggia in 12 città nella quinta stagione della Formula E

sportfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) Inizia il conto alla rovescia per il debuttoCasa nel campionato 100% elettricosi prepara a correre in 12di quattro continenti nel corsodel Campionato diE ABB FIA. L’annuncio delleprescelte per il calendario 2018-2019serie interamente dedicata alle vetture elettriche è stato accompagnato anche dalla presentazione del nuovo regolamento. Lasarà composta da 13 gare in 12e partirà dall’Arabia Saudita a dicembre 2018 per poi concludersi a New York a luglio 2019. Le altre tappe già fissate sono Berlino, Hong Kong, Marrakesh (Marocco),del Messico, Monaco, Parigi, Roma e Zurigo, a cui se ne aggiungerà una in Cina il 23 marzo 2019, non ancora resa nota. Per l’azienda produttrice dell’auto elettrica più venduta al mondo,LEAF, il Campionato diE sarà l’occasione per presentare...