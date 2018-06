Nell' incendio di Messina Francesco Filippo è morto per cercare di salvare il fratellino

Messina a lutto per i due fratellini morti Nell'incendio : annullati gli spettacoli della Notte Bianca di Sant'Antonio : Antonio partecipando al dolore annulla tutti gli spettacoli previsti per le piazze e per le strade del centro cittadino in occasione della Notte Bianca programmata per sabato 16 giugno. Invitiamo i ...

Bambini morti Nell’incendio a Messina : “Il più grande ha provato a salvare il fratellino” : Due Bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio divampato intorno alle 4 di questa notte in un appartamento di una palazzina nel centro di Messina. I genitori sono riusciti a portare in salvo i due figli più piccoli di 8 e 5 anni, mentre per gli altri due non c'è stato nulla da fare. Il più grande oggi avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media.Continua a leggere

Messina - terribile tragedia Nella notte : incendio in pieno centro - morti due fratellini [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

Vasto incendio Nella zona industriale : città invasa dal fumo e dalla cenere : BRINDISI - E' stata a lungo visibile in tutta la città l'impressionante colonna di fumo nero provocata da un Vasto incendio di sterpaglie e canneti che intorno alle ore 17 di oggi , 9 giugno, si è ...

Torino - sgomberato campo nomadi abusivo dopo un incendio Nelle baracche : Torino - Si sono concluse senza intoppi, poco dopo le 8 a Torino, le operazioni di sgombero del campo nomadi abusivo di corso Tazzoli, dove due domeniche fa era scoppiato un vasto incendio che aveva ...

Ancora un incendio Nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Firenze - incendio Nella scuola materna : evacuati 150 bambini : Un principio d'incendio si è verificato questa mattina in una scuola materna di via Giovanni da Montorsoli, nella zona del quartiere dell'Isolotto, a Firenze. I bambini, 150 in tutto, sono stati ...

Padova - incendio all'impianto di panNelli solari/ Video Limena - stabilimento Elbi in fiamme - "restate in casa" : Padova, impianto solare scatena incendio nello stabilimento Elbi di Limena: il comune invita la popolazione a non uscire di casa, ecco il Video delle fiamme(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:42:00 GMT)

Vigorovea - incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate Nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Grado - madre e figlio morti Nell'incendio della loro abitazione : Pare che le fiamme si siano sprigionate in salotto, forse per cause accidentali come un corto circuito o un mozzicone di sigaretta lasciato acceso

Madre e figlio muoiono Nell’incendio della loro abitazione : Due persone, una donna e suo figlio, sono morte nell'incendio della loro abitazione a Grado, piccolo centro della provincia di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. Inutili i soccorsi, che sono giunti poco dopo la mezzanotte. Sul posto ancora i vicini del fuoco, che stanno cercando di appurare le cause dell'incendio, ancora sconosciute.Continua a leggere

Cremona - pensionato muore Nell'incendio della sua abitazione : Un pensionato di 82 anni, Luigi Aquilino, ha perso la vita nell'incendio che ha distrutto l'appartamento in cui viveva a Cremona, al primo piano di uno stabile in via Ghisleri 40, vicino al centro. Le ...

Paura Nella notte - incendio in casa : 12 persone intossicate tra cui 4 bambini : Il fumo, generato dalle fiamme in un appartamento al primo piano, ha intossicato una intera famiglia e alcuni vicini.Continua a leggere

Spento Nella notte l'incendio che da ieri a Val della Torre bruciava il monte Lera : Spento. l'incendio che ha divampato ieri, lunedì 23, in zona GabLera, proprio sotto il monte Lera, a Val della Torre è stato domato in quasi 36 ore. Le fiamme erano divampate intorno alle 13 e in ...