Nei rapporti di forza tra i partiti ci sono delle novità interessanti

(Di venerdì 15 giugno 2018) Le settimane appena trascorsestate piuttosto dense di eventi politici, come non capitava da quei giorni incredibili in cui si passò dalla crisi istituzionale alla formazione del Governo Conte, passando per l’incarico “fantasma” a Carlo Cottarelli e alle richieste di impeachment per il Capo dello Stato. Non molto tempo, in effetti. L’Italia è così, un Paese dove siamo ormai abituati a continui sviluppi e colpi di scena, come in un’eterna telenovela. Alcuni di questi sviluppi hanno un forte impatto sull’opinione pubblica; altri fanno venire a galla un orientamento, o comunque un “sentimento” degli elettori, meglio di quanto possa fare qualunque sondaggio. È il caso dei due avvenimenti principali dell’ultima settimana: da un lato il primo turnoelezioni amministrative, che hanno visto andare il ...