Nei piccoli borghi si realizzano grandi cose | a San Marco di Teggiano è iniziato il

Ambiente - Realacci : “Orgoglio Nei piccoli Comuni - dove le comunità sono coese” : “Oggi sono con Leg Ambiente a Torrecuso (BN) a celebrare l’orgoglio e l’onore dell’Italia nei piccoli Comuni per Voler bene all’Italia. Quella di quest’anno è un’edizione speciale: finalmente possiamo festeggiare i nostri borghi più belli insieme alla legge di cui sono primo firmatario per la loro valorizzazione. E spero che saremo in molti oggi a farlo“: lo ha dichiarato Ermete Realacci , Presidente della Fondazione Symbola, oggi a ...

Enel X con i Comuni 'Bandiere Arancioni' per la mobilità elettrica. Colonnine di ricarica Nei piccoli centri : ROMA - Enel X e l'Associazione Comuni Bandiere Arancione uniscono le loro forze per la mobilità elettrica attraverso un protocollo di intesa firmato oggi e che prevede...

Turismo - record di presenze Nei piccoli borghi : +24 milioni in un anno : I dati provvisori dell'Istat: aumento del 6% nel 2017. I visitatori dei 279 gioielli censiti dall'Enit sono soprattutto italiani e non scelgono il "mordi e...

Quei "piccoli" imprenditori eroi non per caso Nei borghi della provincia di Cuneo : ROBERTO CROCI - Gli Ambasciatori della montagna, da poco "incoronati" a Pamparato, in provincia di Cuneo, tornano alla ribalta in una trasmissione che celebra gli imprenditori della "piccola industria"...