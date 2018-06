Nei guai l' ex presidente dell' azienda dei rifiuti

Perché l'asse con Roma ha messo Nei guai il governo di Berlino : Un progetto contestato Al centro della discussione, la decisione di domenica della cancelliera di bloccare un importante progetto di riforma della politica di asilo, un 'masterplan' in 63 punti, ...

Valeria Rossi/ Il duetto con Orietta Berti la mette Nei guai... (Ora o mai più) : Valeria Rossi, da Tre parole al talent show la cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:27:00 GMT)

Aggredisce la compagna - ma lei lo denuncia. 41enne Nei guai per percosse e lesioni - : Ancora un altro caso di violenza consumato tra le mura di casa che torna ad occupare le prime pagine dei giornali locali. Questa volta a fare da teatro ai 'maltrattamenti' è Surbo, dove i carabinieri ...

Così il costruttore Parnasi potrebbe mettere Nei guai la Lega di Matteo Salvini : Lo scandalo giudiziario relativo alla presunta corruzione nell'ambito dell'appalto per la costruzione del nuovo stadio della Roma potrebbe trascinare nella bufera la Lega di Matteo Salvini. Il costruttore Luca Parnasi, arrestato ieri mattina, avrebbe finanziato una strana onlus vicina alla Lega, la Più Voci, che secondo il settimanale L'Espresso sarebbe stata costituita per ricevere finanziamenti privati da aziende da girare poi al Carroccio per ...

Roma - 'cene e note spese taroccate' : le segretarie di Marino Nei guai : Scontrinogate torna alla ribalta. Dopo la condanna a due anni di carcere inflitte in appello all'ex sindaco Ignazio Marino per le 56 cene private pagate con la carta di credito del Campidoglio e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 giugno : La retata del cambiamento. Stadio Roma : Nei guai M5S - Lega & C : L’inchiesta – Il nuovo impianto dell’As Roma “Paghiamo tutti per costruire il nuovo Stadio” Parnasi e i suoi “associati per delinquere”: sei in cella. Le intercettazioni: “Spenderò un po’ di soldi sulle elezioni” di Valeria Pacelli Diversi in che senso? di Marco Travaglio La retata Romana porta la questione morale nel cuore dei due partiti che hanno appena dato vita al governo: i 5Stelle e la Lega. E questa è la vera novità ...

Serie B - clamoroso ribaltone in arrivo : tre club Nei guai - la situazione per i ripescaggi : Si è conclusa la finale d’andata del campionato di Serie B per la promozione nel massimo torneo, importante passo in avanti del Palermo dopo il successo contro il Frosinone, adesso i rosanero hanno invertito il pronostico. Ma a tenere banco è anche il prossimo campionato con alcune situazioni delicatissime e che potrebbero portare ribaltoni. Tre club sono sempre più in bilico, Bari, Foggia e Cesena. Si aprono così le porte dei ripescaggi, ...

“Nei guai fino al collo!”. Gf - momento difficile per il Ken umano. È successo tutto mente era dentro la casa : Per 40 giorni è stato sotto i riflettori nella casa più spiata d’Italia. Per molti è stato anche il vincitore morale della trasmissione. Parliamo di Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Kan umano italiano vittima di una brutta disavventura. A raccontarla è lui stesso nel corso di una lunga intervista. Angelo, che sta tornando lentamente alla normalità nella sua Civitavecchia, ha visto il suo conto corrente svuotato. Prelievi continui, ...

Altro terremoto nel calcio italiano - classifiche pronte ad essere ribaltate : nuove squadre Nei guai - 12 club rischiano grosso [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio italiano, in particolar modo nelle ultime ore nuovo terremoto che rischia di riscrivere le classifiche per il prossimo campionato. Una situazione delicata è sicuramente quella che riguarda il Parma, la nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggi nel ...

Tradito dalla lampada del tettuccio accesa e dall'agitazione - Nei guai giovane spacciatore - : Traditi dalla lampada del tettuccio accesa e dall'agitazione che non sono riusciti a nascondere quando sono stati fermati da una volante del Commissariato di Taurisano, impegnata in un servizio di ...

Cecilia Rodriguez Nei guai : a rischio la sua permanenza in Italia? : Cecilia Rodriguez nella bufera: convocata dai carabinieri Brutta disavventura per la popolare showgirl Cecilia Rodriguez. Difatti la giovane sorella di Belen e Jeremias Rodriguez è stata convocata stamattina dai carabinieri di Capri dopo la incredibile rivelazione fatta ieri da Alfonso Signorini all’evento dedicato al portale on line 361 Magazine. Difatti l’uomo, durante il talk show con i suoi ospiti vip, ha rivelato che a Cecilia ...

Terremoto Serie A e Serie B - partite sospette e club a rischio fallimento : almeno 5 squadre Nei guai - si aprono le porte dei ripescaggi! : Shock in Serie A e Serie B nelle ultime ore, si preannuncia un’estate caldissima con clamorosi ribaltoni e colpi di scena. Sono momenti di grande tensione in casa Parma dopo le ultime notizie che riguarda la promozione nel massimo campionato della squadra di D’Aversa. La nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla ...

Campione d’Italia è Nei guai : Il comune dell'exclave italiana in Svizzera ha milioni di euro di debiti, anche a causa del declino del noto casinò, e sarà commissariato The post Campione d’Italia è nei guai appeared first on Il Post.

Doping - Magnini Nei guai : spunta un altro capo d’accusa - richiesti 8 anni di squalifica : Filippo Magnini, che si dichiara estraneo ai reati contestatigli, potrebbe incorrere in una squalifica di 8 anni: ecco la richiesta fatta dalla Procura anti-Doping guai per Filippo Magnini. Il caso Doping, che lo vede intricato al fianco del dietologo Guido Porcellini (suo mentore dal 2015 al 2017), potrebbe costare caro all’ex nuotatore della Nazionale italiana. Il 36enne di Pesaro, che si era dichiarato ad ottobre del tutto estraneo alle ...