Neet | Italia peggiore d' Europa | un giovane su 4 non studia e non lavora 

Eurostat - Italia maglia nera per i'Neet' : 11.46 L'Italia maglia nera fra i paesi Ue per i giovani fra i 18 e i 24 anni che non studiano e non cercano lavoro, i cosiddetti 'neet'. Secondo un'indagine di Eurostat l'anno scorso erano il 25,7%, contro una media europea pari al 14,3%. La percentuale più bassa di neet è stata invece registrata nei Paesi Bassi (5,3%).A livello Ue, nel 2017 circa 5,5 milioni di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni (pari al 14,3%) non erano né occupati ...

Lavoro giovani : Generali Italia lancia il progetto Generali 4Neet : ... Generali si è impegnata ad incrementare il numero dei tirocini formativi e il livello di occupazione dei giovani che hanno finito gli studi e non fanno ancora parte del mondo del Lavoro, vale a dire ...