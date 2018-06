NBA – Kuzma non ha un papà | Lonzo Ball ci scherza su e supera il limite | arriva il

sportfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) Gli scherzi frae Kyleno il: i due ragazzi richiamati dai Los Angeles Lakers dopo l’ultimo scherzo ‘di cattivo gusto’ Quando è troppo è troppo. I Los Angeles Lakers sono stati costretti a richiamare all’ordinee Kyleper i loro goliardici scherzi social che, a quanto pare, hannoto ildella decenza. I due ragazzi, molto amici dentro e fuori dal campo, sui social tendono a punzecchiarsi continuamente, anche in maniera relativamente pesante, ma senza mai prenderla seriamente. Chi non li conoscesse però, potrebbe parlare di veri e propri insulti in piena regola. Specialmente dopo aver ascoltato ‘Kylie’ una sorta di dissing pubblicato da(che alla carriera da giocatore NBA ne affianca una da rapper) nel quale prende in giro l’amico toccando un tasto dolente: l’assenza del padre nella sua vita. La madre di...