Nasce nuova compagnia teatrale | i Minolli | debutto al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro

LIN ORA VILLAGE : Nasce LA NUOVA AREA DEGLI EVENTI A CAPACCIO PAESTUM : I biglietti DEGLI spettacoli, quelli a pagamento, si potranno acquistare tramite i canali ufficiali di prevendita Ticketone. «È una manifestazione di caratura internazionale che contribuirà ad ...

La nuova Italia sta Nascendo - tanti giovani su cui puntare : La nuova Italia sta nascendo: la nazionale azzurra, anche se ha perso 3-1 con la Francia, squadra molto più forte individualmente e una tra le favorite alla vittoria finale insieme a Spagna e Germania, sta mettendo basi solide per il futuro. Tabellino della gara In rete, nella partita giocatasi a Nizza, l’attaccante dell'Atletico Madrid Griezmann, su rigore. Un rigore abbastanza dubbio, rivisto anche al Var: Lucas Hernandez entrato in area si ...

Nasce una nuova sezione della Fidas : ... ha illustrato il nuovo regolamento del sistema sangue calabrese e del compito dei volontari di arginare le cosiddette fake news che gravitano intorno al mondo della donazione di sangue. Si è ...

Nasce la nuova Now Tv e lancia anche la Smart Stick : Come anticipato negli scorsi giorni da Wired, sono in arrivo numerose novità per quanto riguarda l’internet tv di Sky. Now Tv, infatti, si rinnova non solo nei colori del logo e nell’interfaccia grafica della sua homepage, più leggibile e con contenuti in evidenza meglio esposti, ma ripartendo proprio dalle basi della sua piattaforma. È stato dunque avviato l’allineamento con il sistema operativo europeo, comune a tutti i ...

Nohow – Nasce il nuovo brand Made in Italy di Mariano Di Vaio : una nuova sfida per il re degli influencer [GALLERY] : Mariano Di Vaio e la sua nuova avventura come imprenditore nel mondo della moda Un talento universale che cresce di anno in anno, proprio come le sue sfide. A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under30 più influenti nel settore moda/retail/e-commerce, Mariano Di Vaio, il noto top influencer italiano uomo più famoso al mondo con oltre 11 milioni di followers sui social network, lancia nella prestigiosa Galleria Vittorio ...

Nasce una nuova NOW TV - migliora esperienza di visione e arriva la Smart Stick : NOW TV si rinnova completamente con una nuova home page, un’esperienza di visione ancora più coinvolgente, un innovativo device portatile e leggero, e contenuti pensati ad hoc per ...

Nasce l'Alleanza per una nuova riforma dell'agricoltura : ... di protagonisti dal mondo dell'impresa agricola ed agroalimentare, dell'Associazionismo, del mondo sindacale, della cultura e della scienza, di diversi parlamentari e rappresentanti di forze ...

Rent2go - Nasce una nuova azienda italiana di noleggio a lungo termine : Un recente sondaggio realizzato da Quintegia ha evidenziato come metà degli automobilisti italiani sia interessata, in luogo delle formule tradizionali, a quella del noleggio a lungo termine. Che non a caso, ultimamente, trova sempre più proseliti anche tra gli utenti privati oltre che tra le aziende. Il grandi player internazionali del settore hanno quasi sempre alle spalle gruppi bancari che li supportano (un esempio su tutti è ALD, di ...

Militem Wrangler JIII : Nasce una nuova one-off grazie alla collaborazione con MTV UP [GALLERY] : Dalla collaborazione tra Militem e MTV UP! nasce un’auto speciale: la versione one-off di Wrangler JIII Militem Wrangler JIII Fin dal suo debutto, MTV ha sempre avuto un ruolo nella cultura giovanile globale, influenzando la musica, la cultura pop, la moda. MTV UP! è la nuova bevanda energetica analcolica per i fan di MTV in cerca di una sferzata di energia! Per lanciare questo prodotto partirà prossimamente l’iniziativa MTV UP! ON TOUR, format ...

Adidas inventa la nuova scarpa da running ispirata dalla Nasa : Nasce la Solarboost : Solarboost sarà disponibile dal 17 maggio online e presso negozi Adidas selezionati negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale e dal 1° giugno 2018 nei negozi di tutto il mondo.

Toyota Connected Europe - Nasce a Londra la nuova start-up per la mobilità del futuro : Limpegno rivolto dalla Toyota nello studio di nuove soluzioni per la mobilità del futuro è in costante crescita: dopo aver fondato la Toyota Connected, una controllata nata espressamente per sviluppare la mobilità del futuro e le tecnologie dell'auto connessa, la Casa ha ufficializzato la realizzazione di uno spin-off dedicato al Vecchio Continente.Sede operativa a Londra. Con un investimento iniziale di 4,5 milioni di sterline la neonata ...

Anfiteatro di Tharros : Nasce una nuova area spettacolo nel sito archeologico del Sinis attraverso un progetto dell'associazione culturale ... : ... miglioramenti della sicurezza, dell'accessibilità alle informazioni culturali e commerciali del sito archeologico, e un cartellone di concerti e spettacoli allestito attraverso un adeguato ...

Calcio - come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla ricerca del gol per riNascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...