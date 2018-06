Muore schiacciato da pala meccanica

Ahmed - afghano di 18 anni - Muore ad Ancona : schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava : Un ragazzo afghano di 18 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava, nel tentativo di raggiungere il nord Europa. Il giovane era partito dall'Afghanistan, devastato dalla guerra, qualche mese fa ed era transitato dalla Grecia, da dove probabilmente si è poi rimesso in viaggio.Continua a leggere

Schiacciato da un macchinario sul lavoro : operaio 31enne Muore nel cantiere a Piacenza : La vittima è un 31enne residente nel Torinese impegnato nei lavori in un capannone industriale in fase di costruzione nell'area della logistica piacentina. Dai primi rilievi pare sia rimasto Schiacciato, per motivi ancora da accertare, mentre si trovava in cima a una piattaforma mobile. Indaga lo Spresal dell'Asl di zona.Continua a leggere

Ventiduenne di Busalla Muore schiacciato dal muletto : Non ce l'ha fatta Davide Olivieri, l'operaio 22enne residente e Busalla, che, ieri, è rimasto schiacciato dal muletto sul quale lavorava nella ditta Sli , lavorazione oli lubrificanti, nella zona ...

Mamma ubriaca rotola a terra finendo sul figlio : bimbo di 3 settimane Muore schiacciato : Ashley Bean, 35 anni, era talmente ubriaca che è rotolata sul pavimento andando a finire su suo figlio, di sole 3 settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. Accusata di infanticidio, ora rischia fino a tre anni di carcere.--Era completamente ubriaca, dopo aver bevuto diversi bicchieri di tequila, la 35enne Ashley Bean, che è rotolata sul corpo di suo figlio, di appena tre settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. I fatti ...

Muore dopo due settimane l'operaio schiacciato dai pannelli : dopo circa due settimane di agonia in una stanza dell'ospedale Moscati, Muore Emilio Merlino. L'uomo rimase schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso ad Atripalda. Per quell'incidente è stata ...

Padova - autobus urta il furgone dei rifiuti : operaio 57enne Muore schiacciato : Padova - Un operatore ecologico della ditta Sea Service , che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune di Abano Terme , è morto dopo essere stato investito da un autobus mentre cambiava i ...

La Spezia - operaio Muore in cantiere navale : schiacciato da lastra : Tragedia a La Spezia dove un operaio è morto mentre stava lavorando in un cantiere navale. Lo hanno comunicato i carabinieri che sono sul posto assieme agli ispettori dell'Asl e ai vigili del fuoco: l'...