Muore a 47 anni punto da un insetto

II genitori scompaiono nel giro di pochi mesi : Alice non regge al dolore e Muore di crepacuore a soli 26 anni : Non ha retto al dolore per la perdita dei suoi genitori e, Alice è morta di crepacuore. Da sei anni la ragazza combatteva contro il male oscuro dell'anoressia e le sue condizioni si erano ...

Meningite - Muore napoletano 46enne era già stato contagiato dodici anni fa : Torna a colpire il meningococco in Campania: E. L. P., un uomo napoletano di 46 anni residente a Portici, è deceduto ieri mattina al Cotugno dove era giunto in gravissime condizioni. L'uomo era stato ...

Genitori uccisi dal male in pochi mesi - Alice a 26 anni Muore di crepacuore : Prima se ne sono andati il padre e la madre. Poi, silenziosamente, si è spenta anche la figlia, Alice Signorini, trovata ieri mattina senza vita nel suo appartamento a Legnago, ad...

Affetta da anoressia Muore a 26 anni. Il crollo dopo la perdita di entrambi i genitori : Ha combattuto per sei anni contro l'anoressia, ma non ce l'ha fatta: Alice Signorini è morta per 'fame d'amore', così come i medici specializzati in disturbi del comportamento alimentare definiscono ...

Regno Unito. L’infermiera sbaglia la diagnosi - bimba di 10 anni Muore nel sonno : Regno Unito. L’infermiera sbaglia la diagnosi, bimba di 10 anni muore nel sonno Mya-Louise Perrin, 10 anni, di Grimsby, avrebbe potuto sopravvivere se fosse stata individuata l’appendicite che nel giro di poche ore l’ha uccisa. Commovente il ricordo del suo papà, che ha fatto la drammatica scoperta: “Era una persona positiva, dava energia a tutti”.Continua […] L'articolo Regno Unito. L’infermiera sbaglia la ...

Regno Unito. L’infermiera sbaglia la diagnosi - bimba di 10 anni Muore nel sonno : Mya-Louise Perrin, 10 anni, di Grimsby, avrebbe potuto sopravvivere se fosse stata individuata l'appendicite che nel giro di poche ore l'ha uccisa. Commovente il ricordo del suo papà, che ha fatto la drammatica scoperta: "Era una persona positiva, dava energia a tutti".Continua a leggere

Entrambi i genitori uccisi da un terribile male - Alice non regge il dolore e Muore a 26 anni : Quando il destino si accanisce sulla tua vita, affrontarlo è una sfida quasi impossibile. Alice Signorini, di Legnago (Verona), ha perso prima il papà, nel novembre del 2015 dopo una...

Ancora una tragedia sul lavoro : operaio di 43 anni Muore a Genova : Tragico incidente sul lavoro alla Fincantieri di Sestri Ponente (Genova). Lo rende noto la Fim Cisl, secondo cui Salvatore Lombardo, 43 anni lavoratore dell'indotto, è morto cadendo dal ponte di una nave...

50 anni fa Muore Salvatore Quasimodo : nei suoi versi - tutta la tragicità dei nostri tempi : L’universale tragicità dei versi di Salvatore Quasimodo risuona come un monito per il futuro: alcuni suoi versi risultano ancora oggi dolorosamente attuali. A cinquant'anni dalla scomparsa del famoso Premio Nobel per la letteratura, ecco alcuni dei suoi versi più belli.Continua a leggere

Foggia. Cavallo libero sulla strada : Domenico si schianta in moto e Muore a 24 anni : Domenico Del Giudice, 24 anni di Vico del Gargano, è morto nella notte tra il 12 e il 13 giugno in seguito a un terribile incidente stradale tra la sua moto e un Cavallo. Anche l'animale è deceduto nel devastante impatto. Ora indagano i carabinieri.Continua a leggere

Investe cavallo con lo scooter - Domenico Muore a 24 anni nel Foggiano : Ha investito un cavallo che vagava in mezzo alla strada ed è morto. Domenico Del Giudice , 24 anni, non è sopravvissuto all'incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 144, a ...

Ahmed - afghano di 18 anni - Muore ad Ancona : schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava : Un ragazzo afghano di 18 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava, nel tentativo di raggiungere il nord Europa. Il giovane era partito dall'Afghanistan, devastato dalla guerra, qualche mese fa ed era transitato dalla Grecia, da dove probabilmente si è poi rimesso in viaggio.Continua a leggere

Luigi Muore a 18 anni in un incidente : il post del padre (che svela la sua identità) : Un ragazzo di 18 anni, Luigi Borrelli, ha perso la vita questa notte in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto nel quartiere di Ponticelli, a

Sposati da 46 anni - lei Muore 10 giorni dopo il marito : “Non sopportavano la separazione” : Amy Hardy, 92 anni, è morta dieci giorni dopo Arnold, l’uomo che aveva scelto come suo compagno di vita quarantasei anni fa. L’anziana viveva in una casa di cura diversa da quella del marito e i figli non le aveva dato la brutta notizia, ma lei sentiva che “qualcosa non andava”.Continua a leggere