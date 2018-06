Mozione Raggi M5s | stop a via Almirante

Raggi : "Via Almirante? Presenterò una Mozione" : Virginia Raggi ieri sera era ospite del programma televisivo Porta a Porta quando Bruno Vespa le ha chiesto di commentare la mozione approvata dall'Assemblea Capitolina per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante. La Sindaca è parsa confusa e sorpresa, ma ha cercato di spiegare la decisione presa in autonomia dal suo gruppo consiliare.Ieri notte, però, la Sindaca ha pubblicato un breve messaggio su Facebook: "Nessuna strada a Roma sarà ...

VIA GIORGIO ALMIRANTE A ROMA : GAFFE VIRGINIA RAGGI/ Video - prima sostiene voto FdI-M5s poi contro-Mozione : Via GIORGIO ALMIRANTE a ROMA, VIRGINIA RAGGI ferma tutto: Video, dopo voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, 'nessuna strada intitolata'.

Stop alla strada dedicata ad Almirante - Mozione firmata da Raggi : Roma, 15 giu. , askanews, 'Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Presenterò una mozione a mia prima firma'. Così la sindaca Raggi in un tweet notturno dopo la decisione del ...

Stop strada dedicata a Almirante a Roma - Mozione firmata da Raggi : Roma, 15 giu. , askanews, 'Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Domani stesso presenterò una mozione a mia prima firma'. Così la sindaca Raggi in un tweet notturno dopo la ...

Via Giorgio Almirante a Roma : sì 5 Stelle a Mozione FdI - l'ira della comunità ebraica. Poi il dietrofront della Raggi : Con i voti di dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...

Roma - ok a via Almirante : M5S vota Mozione FdI. Raggi : 'Non sapevo' : La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni esulta: "La Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un risultato ...

Via Giorgio Almirante a Roma - sì 5 stelle a Mozione FdI. Raggi : non lo sapevo. Ira comunità ebraica : Con i voti di dei 5 stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...

Roma - Casa delle donne : “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni - questo posto è anche tuo” : Francesca Koch e Lia Migale, presidente e membro del direttivo della Casa Internazionale delle donne, spiegano il provvedimento del Campidoglio che prevede la chiusura del centro culturale a Roma e le proposte avanzate dal collettivo per il risanamento, a margine di una conferenza al Senato della Repubblica. L'articolo Roma, Casa delle donne: “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni, questo posto è anche tuo” ...

Baglio : Raggi chieda riMozione immediata manifesti anti aborto : Baglio: manifesti sono contrari a protocollo 2015 Roma – Di seguito il comunicato di Valeria Baglio, consigliera capitolina del Partito Democratico. “Dal Campidoglio la Sindaca Raggi deve far sentire la sua voce e chiedere la rimozione immediata dei manifesti anti aborto, apparsi negli ultimi giorni a Roma con il messaggio ‘L’aborto è la prima causa di femminicidio’. Quel messaggio offende le donne e la loro libertà ...