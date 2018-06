MotoGP | Rossi e Dovizioso davanti a Montmeló Poi Lorenzo e Marquez 3°

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGP – Terminate le FP1 a Barcellona : Valentino Rossi è una furia - le Ducati lo braccano [FOTO] : Termina la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, il più veloce è Valentino Rossi, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Lorenzo Comincia benissimo il fine settimana di Barcellona per Valentino Rossi, il Dottore chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò fermando il crono sull’1:39.456. Una prestazione che fa sorridere l’intero team Yamaha, visto anche il gap di tre decimi rifilato ...

MotoGP - GP Catalunya. Rossi : 'Vincere il Mondiale è il mio obiettivo primario' : Dal passaggio di Lorenzo alla Honda al sogno di vincere il decimo titolo Mondiale. Valentino Rossi affronta molti temi interessanti nel giovedì del Montmeló, che apre ufficialmente la settimana del GP ...

MotoGP - Valentino Rossi ammette : “non siamo veloci per vincere il Mondiale. Lorenzo alla Honda? Mi ha spiazzato” : Valentino Rossi ha parlato del Gp di Catalunya, indicando i proprio obiettivi ed esprimendo la propria sorpresa per il passaggio di Lorenzo alla Honda Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. / AFP PHOTO / TIZIANA FABI Sarà ...

MotoGP - rubata una tuta di Valentino Rossi! Il Dottore lo indossò nel GP del Qatar : furto su commissione? : Una tuta ufficiale di Valentino Rossi è stata rubata a La Coruña dove era esposta dallo scorso 2 febbraio. L’abbigliamento con cui cui il Dottore conquistò il terzo posto nel GP del Qatar 2017 si trovava presso il rivenditore ufficiale Yamaha Manell Motor ed è stata rubata da un uomo giunto a bordo di uno scooter. Il reato è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza ma non è durato più di 10 secondi. Si parla di un ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : la Ducati a Barcellona per vincere - Valentino Rossi punta al podio : Dalle colline toscane del Mugello alla calda ed assolata Catalogna. Il Circus del Motomondiale fa rotta verso il circuito del Montmelò (Spagna), settimo round della stagione, e nella classe regina si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. La situazione di classifica è rovente: cinque piloti racchiusi in 31 punti. Il leader è sempre lui, Marc Marquez, ma lo spagnolo, alfiere della Honda, dopo i tre successi consecutivi di Austin, ...

MotoGP - Max Biaggi : 'Marquez favorito per il titolo - Lorenzo - Dovizioso e Rossi faranno grandi cose' : Voglio restituire al mondo delle moto tutto ciò che ho ricevuto nel corso di molti anni '. Come pilota, come hai visto il gran premio d'Italia della MotoGP? 'E 'stata una gara bellissima ed ...

MotoGP - GP Catalunya. Valentino Rossi : 'Potenziale migliore rispetto al Mugello' : Su questa pista il nove volte campione del mondo ha già vinto in dieci occasioni , sette delle quali nella top class , 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016, . Maverick Viñales, terzo in ...

MotoGP - Valentino Rossi : "Non molliamo. In Spagna Yamaha più forte" : "Negli ultimi test a Montmeló abbiamo trovato qualcosa...". Valentino Rossi è ottimista. Questo fine settimana il pesarese torna in pista con la sua Yamaha nel GP di Catalogna, sul rinnovato tracciato ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «A Barcellona andrà meglio rispetto al Mugello» : ROMA - Valentino Rossi è tornato dalla gara del Mugello con un bel podio e il secondo posto inclassifica generale. In pesarese però sa che per essere competitivo in ogni Gran Premio per la vittoria è ...

MotoGP – Valentino Rossi al Montmelò per fa bene : “non dobbiamo arrenderci mai” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Spagna: il Dottore pronto per la sfida al Montmelò Secondo in classifica piloti, Valentino Rossi è pronto a tornare a sfrecciare in pista, dopo il positivo terzo posto al Gp d’Italia, davanti al suo pubblico. Il Dottore, al Mugello, è riuscito a far bene nonostante le problematiche che la Yamaha non è ancora riuscita a risolvere e, in Spagna, vorrà lavorare ancora sodo per continuare ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Valentino Rossi - il pragmatismo non basta più. Ora serve un aiuto concreto dalla Yamaha : Il weekend del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, si avvicina sempre di più. L’appuntamento del Mugello (Italia) ha lasciato spunti interessanti: la doppietta Ducati, con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), la caduta di Marc Marquez ed il podio di Valentino Rossi. Senza perderci nei discorsi relativi al mercato (passaggio di Lorenzo in Honda e di Andrea Iannone in Aprilia), parliamo di Valentino e delle ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo ed il successo ‘triste’ di due anni fa : Il Circus delle due ruote si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, ancora con le emozioni forti del Mugello: la doppietta Ducati con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), il podio di Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez, che riapre i giochi del campionato. Dal 15 al 17 giugno si ricomincia: 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere con i centauri più veloci del mondo ed i tifosi ...