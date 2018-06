MotoGP | lo speciale ' MotoE | il futuro è già qui' | domani alle 18 | 45 e disponibile su Sky

MotoGP - speciale con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dovi Petrux - Lambo Games : Programmazione inedita per il GP di Catalunya , con cui questa settimana si riaccende il Motomondiale. Sono due gli speciali previsti su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, : " Dovi & Petrux - Lambo Games " e " MotoE: il futuro è già qui ". Il primo andrà in onda oggi alle 18.45, in replica alle 21.30 e sabato 16 giugno alle 17 e alle 19, il ...

MotoGP - Pedrosa si gode la gara di casa : “il Gp di Barcellona è sempre speciale - mi aspetto una grande atmosfera” : Dani Pedrosa ha parlato in vista del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Ultima stagione in Honda per Dani Pedrosa, che l’anno prossimo verrà sostituito da Jorge Lorenzo. Non è il momento però di pensarci, c’è il Gp di Barcellona da vivere tutto d’un fiato, provando a conquistare un risultato positivo che avrebbe il sapore della rivincita. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha parlato al sito della Honda, ...

Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia al Mugello/ MotoGP - “Speciale trionfare qui - contratto? Ormai è tardi…” : Motogp, Jorge Lorenzo: “Le modifiche sulla Ducati funzionano, nessuna vendetta, correrò per altri 2 anni". Ottimo secondo posto per il pilota spagnolo dopo le prove al Mugello(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:07:00 GMT)

MotoGP - Mugello 2018. Valentino Rossi : 'È una pole speciale - non sono bollito' : pole. Con record. Al Mugello. È possibile chiedere di più? Forse sì. Se ti chiami Valentino Rossi, il tuo pensiero vola già alla gara. Il pilota della Yamaha è entusiasta per la pole conquistata nel ...