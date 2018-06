MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : qualifiche (sabato 16 giugno). Programma - orari e tv : Sabato 16 giugno si disputano le qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una giornata molto calda sul circuito di Barcellona, si definisce la griglia di partenza della gara di domani e si assegna l’attesissima pole position: scattare davanti sul tracciato del Montmelò è particolarmente importante anche se domenica pomeriggio tutto può essere stravolto. I piloti sono pronti a darsi battaglia ...

MotoGP Catalogna - Dovizioso : «Abbiamo lavorato in funzione di domenica» : BARCELLONA - Andrea Dovizioso può ritenersi abbastanza soddisfatto della prima giornata di libere. Il forlivese ha chiuso con un secondo posto e un quarto e ai microfoni di Sport Mediaset ha ammesso: ' Abbiamo lavorato più che altro in funzione di domenica. Il lavoro del weekend farà la differenza per la gara. Dobbiamo metterci a posto su alcune cose, ma la velocità non ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...

MotoGP Catalogna - day1 : Lorenzo ci prende gusto : Dopo la vittoria del Mugello, qualcosa sembra essersi sbloccata nella 'testa' di Jorge Lorenzo. Il primo tempo al termine della giornata di prove di venerdì, a Barcellona, ne è la riprova. Il più ...

MotoGP - Catalogna : Lorenzo domina le libere. Rossi e Marquez fuori dai primi 10 : Il campione del mondo in carica è caduto a 3 minuti dal termine della sessione quando cercava il tempo: uno dei suoi soliti capitomboli , curva 4, 'per cercare il limite', scivolando nella ghiaia a ...

MotoGP Catalogna - Libere 2 : Lorenzo da record - 11° Rossi : BARCELLONA - Si conferma in un ottimo momento di forma Jorge Lorenzo, facendo segnare il miglio tempo nella seconda sessione di prove Libere con il tempo di 1'38'930, il primo ad abbattere il muro ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY e TV8 prove libere live Fp2 : Marquez subito veloce (GP Catalogna 2018) : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi venerdì 17 giugno).(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:08:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi per la conferma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo i test di questa mattina, che hanno premiato uno scatenato Valentino Rossi davanti ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, si torna in pista al Montmelò per un pomeriggio davvero infuocato che ci darà qualcosa in più su chi può essere il favorito per la vittoria a Barcellona. I piloti avranno a disposizione un’intera ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : domani le qualifiche. Orari e come vederle in tv su Sky e TV8 : domani, sabato 16 giugno, il circuito di Barcellona (Spagna) sarà teatro della sfida contro il tempo nella MotoGP. Le qualifiche del settimo round iridato saranno caldissime all’insegna dell’equilibrio. Nella classe regina i nomi sono sempre i soliti: Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Dopo l’errore del Mugello, il leader del campionato ha una gran voglia di rifarsi davanti al ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti live : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA live delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo i test di questa mattina, che hanno premiato uno scatenato Valentino Rossi davanti ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, si torna in pista al Montmelò per un pomeriggio davvero infuocato che ci darà qualcosa in più su chi può essere il favorito per la vittoria a Barcellona. I piloti avranno a disposizione un’intera ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY e TV8 prove libere live : l'anno scorso al Montmelò (GP Catalogna 2018) : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi venerdì 17 giugno).(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:50:00 GMT)