MotoGp | Dovizioso svela i problemi Ducati | “combattiamo con lo scarso grip | ma la

MotoGp - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

MotoGp - Rossi e Dovizioso davanti a Montmeló. Poi Lorenzo e Marquez 3° : Ottimo inizio di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Gli italiani di Yamaha e Ducati hanno dominato la prima sessione di prove libere del GP di Catalogna, precedendo l'altra Ducati di Jorge Lorenzo e ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGp – Lorenzo non cambia idea su Dovizioso : “cerca sempre di screditarmi” : Jorge Lorenzo conferma la sua idea sul suo attuale compagno di squadra Andrea Dovizioso: il maiorchino non ha paura di dire ciò che pensa Manca poco all’inizio della prima sessione di prove libere del Gp di Catalunya. I piloti sono pronti a sfrecciare in pista, davanti al pubblico spagnolo, per cercare il feeling perfetto con la propria moto e col circuito in vista della gara di domenica. Ieri, i piloti hanno incontrato la stampa per ...

MotoGp Catalogna - Dovizioso : «L'arrivo di Petrucci? Sono molto contento» : BARCELLONA - Sembra molto carico in vista del weekend di gara Andrea Dovizioso: ' Ogni weekend può succedere di tutto, dobbiamo mantenere la calma e mantenere la concentrazione. Ultimamente ho sempre ...

MotoGp – Lorenzo promette fedeltà alla Ducati - la risposta di Dovizioso è pungente : Lorenzo aiuterà Dovizioso a vincere il Mondiale nel 2018 o favoreggerà il suo futuro compagno di squadra Marc Marquez? La promessa del maiorchino e la risposta del forlivese-- L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp ...

MotoGp - Dovizioso orgoglio tricolore : “in Ducati tutti italiani? Sono contento. Lorenzo è il mio primo avversario” : Andrea Dovizioso parla del prossimo appuntamento del Motomondiale e delle novità del mercato piloti che lo toccano da vicino Il settimo appuntamento del Motomondiale, che si disputerà a Barcellona, inizia con la consueta conferenza stampa del giovedì. Dopo la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello ed una settimana ricca di colpi di mercato, i piloti Sono attesi per un’altra prova del campionato mondiale di MotoGp, che li vedrà protagonisti ...

MotoGp - GP Catalunya. Barcellona - Dovizioso in missione recupero : La sfida a distanza tra Marquez e Dovizioso riparte da Barcellona: dopo la caduta del rivale al Mugello, l'italiano ha accorciato il divario in classifica a 29 punti e con una vittoria potrebbe ...

MotoGp - speciale con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dovi Petrux - Lambo Games : Programmazione inedita per il GP di Catalunya , con cui questa settimana si riaccende il Motomondiale. Sono due gli speciali previsti su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, : " Dovi & Petrux - Lambo Games " e " MotoE: il futuro è già qui ". Il primo andrà in onda oggi alle 18.45, in replica alle 21.30 e sabato 16 giugno alle 17 e alle 19, il ...

MotoGp - Max Biaggi : 'Marquez favorito per il titolo - Lorenzo - Dovizioso e Rossi faranno grandi cose' : Voglio restituire al mondo delle moto tutto ciò che ho ricevuto nel corso di molti anni '. Come pilota, come hai visto il gran premio d'Italia della MotoGP? 'E 'stata una gara bellissima ed ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Stiamo lavorando bene e che siamo veloci» : TORINO - Andrea Dovizioso è ottimista in vista della gara di Barcellona come ha confessato sul sito del team: ' Nelle ultime tre gare ci siamo giocati la vittoria su tre piste completamente differenti ...

MotoGp - GP Catalunya. Andrea Dovizioso : 'Serve la massima lucidità' - Jorge Lorenzo : 'Darò il massimo' : Ducati arriva al Montmeló per il GP di Catalunya sulla scia della splendida doppietta del Mugello. Lorenzo ha dominato la gara e ha ottenuto sua la prima vittoria in Ducati proprio davanti al pubblico ...

MotoGp – Dovizioso predica calma : “andiamo a Barcellona carichi - ma dobbiamo essere lucidi” : Dovizioso carico e pronto a conquistare punti preziosi in Spagna: le sensazioni del forlivese alla vigilia del Gp di Catalunya Il Ducati Team arriva sul circuito del Montmeló per il GP di Catalunya. Dopo la splendida doppietta di domenica scorsa al Mugello, i piloti del Ducati Team affrontano ora la settima gara della stagione, in programma questo weekend sulla pista spagnola di Montmeló, nei pressi di Barcellona. Il lunghissimo rettilineo e i ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Dovizioso - tutto è tornato possibile. Ducati competitiva - serve la perfezione fino a Valencia per sognare : Un anno fa, proprio in questi giorni, la sua stagione visse un’impennata decisa e rapida che lo portò a lottare fino all’ultima gara per contendere il titolo iridato della MotoGP a Marc Marquez. A dodici mesi di distanza sono presenti punti di contatto nei confronti della situazione del 2017, ma Andrea Dovizioso ha qualche ostacolo in più verso il suo grande obiettivo. Nella scorsa stagione arrivò una doppietta Mugello-Catalogna che ...