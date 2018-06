MotoGp – Caduta Morbidelli | Franco portato in Ospedale | ecco come sta

MotoGp – Dalla caduta nelle Fp2 alla velocità di Lorenzo - Marquez carico a Montmelò : “vi spiego perchè sono caduto” : Marc Marquez parla delle sue Fp2 sul circuito di Montmelò, lo spagnolo della Honda commenta anche la caduta di oggi e le prestazioni del prossimo compagno di squadra Jorge Lorenzo Questo venerdì di prove libere sul circuito di Barcellona si conclude con il miglior tempo di Jorge Lorenzo. In vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, il pilota della Ducati (reduce da un’importante vittoria al Mugello) segna il crono ...

MotoGp - Marc Marquez : “Curioso festeggiare più la caduta di un pilota che la vittoria di un altro” : Il tema è sempre lo stesso: tifo o non tifo. Al Mugello, nel corso del GP d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Marc Marquez non ha portato a casa punti, in compenso i fischi nei suoi confronti non sono mancati. In questo senso, quando lo spagnolo, in lotta per la vittoria, è scivolato alla curva 10, i festeggiamenti sono stati diversi ed hanno colpito l’attenzione del campione del mondo in carica. “Mi ...

MotoGp Italia - Marquez : «È curioso festeggiare per la caduta di un pilota» : SCARPERIA - Per Marc Marquez la gara del Mugello è stata sicuramente negativa sotto ogni punto di vista. Il pilota di Cervera al termine del weekend è tornato a parlare dell'accoglienza riservatagli ...

MotoGp – Valentino Rossi - la caduta di Marquez e la lotta per il titolo : “Marc? Qualche curva prima avevo rischiato di stendermi” : Valentino Rossi commenta la caduta di Marc Marquez al Mugello e la vittoria di Lorenzo al Gp d’Italia. Il Dottore ammette poi di non sentirsi il rivale numero 1 di Marquez per la lotta al titolo Mondiale Un terzo posto che vale quasi una vittoria, per i tifosi italiani, quello di Valentino Rossi al Mugello. Tutta l’Italia in festa oggi, per la doppietta Ducati e il podio di Dovizioso e Rossi davanti al pubblico di casa. Il Gp ...

MotoGp – Marquez - la caduta al Mugello e la vittoria di Lorenzo : “tutti si sono lamentati delle gomme - Jorge? Ha chiuso la bocca a tanti” : Il commento di Marc Marquez dopo una deludente gara al Mugello, rovinata da una caduta al quinto giro: le parole dello spagnolo al termine del Gp d’Italia Giornata deludente per Marc Marquez al Mugello: proprio davanti al pubblico del suo ‘nemico’ numero 1, lo spagnolo della Honda è crollato. Prima o poi, probabilmente, sarebbe dovuto accadere: Marquez, al Mugello, non è riuscito in uno dei suoi miracolosi salvataggi, finendo ...

MotoGp - un Mondiale riaperto. La caduta di Marquez accorcia la classifica. Dovizioso e Valentino Rossi tornano in corsa : Lo si era intuito nel corso delle prove che questa volta Marc Marquez avrebbe fatto un po’ più di fatica e così è stato. Al Mugello (Italia), sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP, lo spagnolo ha interrotto la sua serie di vittorie consecutive (3), perdendo il controllo della propria Honda alla Scarperia (curva 10), nonostante l’estremo tentativo di rimanere in sella. Stavolta il “miracolo” è riuscito a metà. ...

MotoGp - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGp – La caduta di Marquez al Mugello costa cara allo spagnolo - Valentino Rossi sorride : la classifica piloti aggiornata : Marquez scivola via e perde punti preziosi, ne approfittano tutti i suoi rivali: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d’Italia E’ Jorge Lorenzo il vincitore del Gp d’Italia! Al Mugello il maiorchino della Ducati ha trovato la sua prima, speciale, vittoria in rosso. Una doppietta Ducati favolosa, davanti al pubblico italiano, con Dovizioso secondo, seguito da un positivo Valentino Rossi, che è riuscito ad avere la meglio ...

MotoGp Mugello - Ducati di un altro pianeta ma Valentino Rossi approfitta della caduta di Marc Marquez - la classifica : 1/21 Costanza Benvenuti/LaPresse ...

MotoGp - Che sorpresa ai box Ducati - Pirro torna al Mugello col sorriso : 'sono diventato più famoso per la caduta che non per tutto il resto'... : Michele Pirro ai box Ducati per assistere al Gp d'Italia dal vivo: dopo la dimissione dall'ospedale di Firenze il Ducatista è subito tornato sulla pista del Mugello tutto pronto al Mugello per il Gp d'...

MotoGp – Che sorpresa ai box Ducati - Pirro torna al Mugello col sorriso : “sono diventato più famoso per la caduta che non per tutto il resto” : Michele Pirro ai box Ducati per assistere al Gp d’Italia dal vivo: dopo la dimissione dall’ospedale di Firenze il Ducatista è subito tornato sulla pista del Mugello tutto pronto al Mugello per il Gp d’Italia. Le frecce tricolore hanno sfrecciato sulla pista italiana, mentre risuonavano le note dell’Inno di Mameli. Assente in pista il terzo pilota Ducati Michele Pirro: il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato ...

MotoGp – Caduta Pirro - parla il direttore del Mugello : “non esiste un dosso - non rinunceremo a quel tratto” : Tutta la verità di Paolo Poli, CEO e direttore generale dell’autodromo del Mugello, sullo scollinamento del circuito italiano, che sta facendo discutere dopo la Caduta di ieri di Michele Pirro La Caduta di Michele Pirro durante le Fp2 del Gp d’Italia ha spaventato tifosi, team e staff nel paddock del Mugello. Il terzo pilota Ducati è stato protagonista di un terribile volo che ha messo in allarme tutto il suo team, e non solo. Pirro ...

MotoGp - terribile caduta di Pirro : "Ho la pelle dura" : Dal suo letto di ospedale ha rassicurato tutti, Michele Pirro : 'Sono sbattuto, ma ho la pelle dura', ha detto. Ma la caduta di cui è stato protagonista venerdì durante le Libere2 del Gran Premio ...

MotoGp - Lorenzo non nasconde la preoccupazione : “la caduta di Pirro è stata spaventosa - non l’ho voluta vedere” : Jorge Lorenzo si è soffermato sulla caduta di Michele Pirro, svelando di non averla voluta rivedere prima della fine della sessione Una seconda sessione di prove libere anomala, quella andata in scena oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro (QUI le IMMAGINI), trasportato ...