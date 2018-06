Moto3 | GP Catalogna 2018 | prove libere 2 Marco Bezzecchi vola e chiude con il miglior

LIVE Moto3 - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3 , sul tracciato di Barcellona. La pattuglia italiana prove rà a fare la voce grossa per confermarsi dominatrice della classifica generale, con cinque piloti nelle prime sette posizioni e con Marco Bezzecchi ancora leader della graduatoria. Il riminese, infatti, grazie ad una buona continuità mantiene la leadership della Moto3 con 83 punti, merito di una ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : la pattuglia italiana cerca di fermare Jorge Martin sul suo tracciato di casa : Dopo il dominio assoluto messo in atto da Jorge Martin nel fine settimana del Mugello (primo in tutte le sessioni, quindi pole position e vittoria in gara) il Mondiale della Moto3 sbarca nella seconda delle quattro tappe spagnole, più precisamente sul tracciato del Montmelò per il Gran Premio di Catalogna. La pattuglia italiana proverà a fare la voce grossa per confermarsi dominatrice della classifica generale, con cinque piloti nelle prime ...