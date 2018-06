Moto Gp | Valentino Rossi | ' Dopo il primo giorno le impressioni sono positive'

MotoGp – Valentino Rossi - il nuovo parafango e la chiave per far bene al Montmelò : “bisognerà essere bravi a…” : Le sensazioni di Valentino Rossi al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya: le parole del Dottore sono fiduciose e positive Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi al Montmelò. Il Dottore è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gp di Catalunya, mentre non è riuscito a far meglio dell’11° tempo nelle Fp2 sul circuito spagnolo. Il nove volte campione del mondo si ritiene comunque ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi per la conferma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo i test di questa mattina, che hanno premiato uno scatenato Valentino Rossi davanti ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, si torna in pista al Montmelò per un pomeriggio davvero infuocato che ci darà qualcosa in più su chi può essere il favorito per la vittoria a Barcellona. I piloti avranno a disposizione un’intera ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGp - Valentino Rossi ammette : “non siamo veloci per vincere il Mondiale. Lorenzo alla Honda? Mi ha spiazzato” : Valentino Rossi ha parlato del Gp di Catalunya, indicando i proprio obiettivi ed esprimendo la propria sorpresa per il passaggio di Lorenzo alla Honda Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. / AFP PHOTO / TIZIANA FABI Sarà ...

MotoGP - rubata una tuta di Valentino Rossi! Il Dottore lo indossò nel GP del Qatar : furto su commissione? : Una tuta ufficiale di Valentino Rossi è stata rubata a La Coruña dove era esposta dallo scorso 2 febbraio. L’abbigliamento con cui cui il Dottore conquistò il terzo posto nel GP del Qatar 2017 si trovava presso il rivenditore ufficiale Yamaha Manell Motor ed è stata rubata da un uomo giunto a bordo di uno scooter. Il reato è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza ma non è durato più di 10 secondi. Si parla di un ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : la Ducati a Barcellona per vincere - Valentino Rossi punta al podio : Dalle colline toscane del Mugello alla calda ed assolata Catalogna. Il Circus del Motomondiale fa rotta verso il circuito del Montmelò (Spagna), settimo round della stagione, e nella classe regina si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. La situazione di classifica è rovente: cinque piloti racchiusi in 31 punti. Il leader è sempre lui, Marc Marquez, ma lo spagnolo, alfiere della Honda, dopo i tre successi consecutivi di Austin, ...

MotoGp – Il passaggio di Lorenzo alla Honda e un sorprendente ottimismo - Meregalli ci crede : “Valentino se la giocherà se…” : Maio Meregalli positivo e fiducioso, il team director Yamaha crede in Rossi e Vinales: i due piloti della squadra di Iwata possono lottare per il titolo! E sul passaggio di Lorenzo alla Honda… Inizia domani, con la conferenza stampa piloti, il weekend del Gp di Catalunya. I piloti del Motomondiale, tornano in Spagna, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Occhi puntati in casa Yamaha, con Valentino Rossi, reduce da ...

MotoGP - GP Catalunya. Valentino Rossi : 'Potenziale migliore rispetto al Mugello' : Su questa pista il nove volte campione del mondo ha già vinto in dieci occasioni , sette delle quali nella top class , 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016, . Maverick Viñales, terzo in ...

MotoGP - Valentino Rossi : "Non molliamo. In Spagna Yamaha più forte" : "Negli ultimi test a Montmeló abbiamo trovato qualcosa...". Valentino Rossi è ottimista. Questo fine settimana il pesarese torna in pista con la sua Yamaha nel GP di Catalogna, sul rinnovato tracciato ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non ha dubbi : “Valentino in Ducati? Ho fatto meglio di lui anche senza la vittoria al Mugello” : Jorge Lorenzo e il confronto con Valentino Rossi: il maiorchino non ha dubbi Jorge Lorenzo è riuscito, finalmente, ad ottenere la sua prima vittoria in Ducati. Dopo più di un anno fatto di duro lavoro e tante difficoltà, e soprattutto dopo un periodo che lo ha visto al centro del ‘gossip’ per il suo chiacchierato futuro (lontano dalla Rossa di Borgo Panigale), il maiorchino ha ritrovato il sorriso, al Mugello, davanti al pubblico ...