Moto GP | nuova sfida per Michelin al Catalunya

Hawaii : nuova esplosione e forte terreMoto in cima al vulcano Kilauea : Un’altra piccola esplosione si è verificata in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, seguita da un terremoto di magnitudo 5.3. La scossa è avvenuta alle 3:19 del mattino (ora locale) ad una profondità di 0,5 km, con l’ipocentro a 6,1 km di distanza dal vulcano, secondo il Servizio Geologico Statunitense. Non sono stati riportati feriti gravi, né la minaccia di tsunami. L’esplosione in cima ha prodotto un pennacchio di cenere ...

TerreMoto - nuova scossa in Centro Italia : paura a L’Aquila e Teramo [MAPPA e DATI] : 1/5 ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

Nuova linea MotoPerformances : Arriva sul mercato la Nuova linea di prodotti firmata MotoPerformances, basata su nanotecnologie, appositamente studiata per garantire maggiore durata e migliorare le prestazioni di moto e scooter. I prodotti MotoPerformances sono sviluppati e testati in laboratorio (prima fase) e attraverso efficaci test dinamici su strada, con l’obiettivo di ottenere risultati reali e garantire agli utilizzatori […] L'articolo Nuova linea ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : SugiMoto e Puccio trionfano a Vail - a Moroni non riesce una nuova impresa : A Vail (USA) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che entrerà nel programma olimpico da Tokyo 2020. Oggi spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica. Al maschile ha vinto il giapponese Rei Sugimoto che è tornato a imporsi nel circuito dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta. Il 26enne, terzo la scorsa settimana a Hachioji, ha completato la prova con 2T 4z 4 5 ...

TerreMoto - nuova scossa a Norcia avvertita da popolazione : nuova scossa di Terremoto con epicentro a 4 chilometri da Norcia. Il Terremoto con magnitudo 2.5 è stato registrato alle 15.37 dall'

F1 - la Red Bull annuncerà la nuova Motorizzazione in Austria. Honda favorita - ma spunta la Porsche per il 2021 : Continua a tenere banco la discussione sulla fornitura dei motori della Red Bull nelle prossime due stagioni. La scuderia di Milton Keynes non ha ancora sciolto le riserve ed anzi, ha chiesto più tempo prima di annunciare la decisione definitiva, che dovrebbe arrivare a questo punto durante il weekend del GP d’Austria (29 giugno-1° luglio). Il ballottaggio è tra Renault e Honda, questo è ormai di dominio pubblico: la partnership con la ...

MotoGp - "nuova vita" per Andrea Iannone : in Aprilia dal 2019 : Un vero e proprio effetto domino. Il motomercato impazza, e dopo Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, è ormai certo il cambio di scuderia anche per...

Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018 : nuova UI ed integrazione con Google Foto : Fotocamera Moto si presenta in veste rinnovata a bordo dei device Motorola 2018: l'app mette in mostra una UI nuova e l'integrazione con Google Foto, con opzioni per editing e condivisione rapidamente accessibili, e Google Lens, ora a portata di tap. Vediamo insieme le novità introdotte dalla casa alata. L'articolo Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018: nuova UI ed integrazione con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

F1 - GP Canada 2018 : problemi sulla nuova power unit Mercedes - la Ferrari sorride! Che vantaggio per le Rosse - avversari con Motore vecchio : Incredibile colpo di scena alla vigilia del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1. La Mercedes, infatti, avrebbe dovuto montare le power unit 2 sulle proprie monoposto ma a sorpresa sono emerse delle problematiche tecniche durante le procedure del controllo qualità. All’ultimo momento è stato dunque deciso di affrontare il weekend con la power unit 1, quella che ha già sulle spalle ben sei Gran Premi. Il debutto della nuova ...

Moto2 - MV e Forward - binomio pronto per questa nuova sfida : 'Consapevoli della grande responsabilità' : Il campionato del mondo Moto2 è molto competitivo e per avere successo è necessario portare la nostra massima tecnologia ed esperienza nello sviluppo delle moto da corsa". "Il sogno di riportare MV ...

Business aviation - Rolls-Royce lancia la nuova famiglia di Motori Pearl : "La combinazione di performance eccezionali, economia e affidabilità ne fanno la soluzione perfetta per il nuovo velivolo Global di Bombardier", commenta Chris Cholerton. "Con il motore Pearl, stiamo ...

MotoGp - Jorge Lorenzo ha firmato : ecco la nuova destinazione : Colpo di scena in MotoGp, Jorge Lorenzo ha firmato il nuovo contratto per la prossima stagione. Tutto in poche ore, prima l’addio ufficiale con Dani Pedrosa e poi la firma con Jorge Lorenzo. Clamoroso colpo di scena nel mercato piloti, la Honda infatti ha messo le mani sul maiorchino, facendogli firmare un contratto biennale da circa quattro milioni a stagione. Come riporta anche Sport Fair trattativa rapida e accordo trovato immediatamente tra ...

Moto Gp : Rossi terzo in pista - ma primo in amore con la nuova fidanzata ai box : Valentino Rossi non ha vinto. Solo terzo il pesarese nella gara della Moto Gp al Mugello, il gran premio d’Italia che ha corso con un casco tricolore. Ad attenderlo ai box c’è comunque un premio. La vittoria di Valentino è aver ritrovato l’amore. Davanti a lui, in gara, sono finite le Ducati (Moto italiane nel gran premio di casa) di Lorenzo e Dovizioso che partivano dietro rispetto alla sua pole position. Accanto a lui però c’è sempre stata ...