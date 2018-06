Morte in diretta Così il buco nero ha mandato in brandelli una stella

“Preferisco così”. Morte Alessandra Appiano - parla Eleonora Daniele. Quel brutto presagio spiegato in diretta… : La Morte di Alessandra Appiano ha scioccato tutti. La scrittrice e autrice tv, 58 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Milano e, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si è trattato di un suicidio. Probabilmente per depressione. Tantissimi i messaggi sui social di amici e colleghi che, appena ha iniziato a circolare la notizia, stentavano a crederci. E invece la Appiano, premio Bancarella nel 2003 con il suo primo ...

BRITAIN’S GOT TALENT - Morte IN DIRETTA SFIORATA/ Video : l’illusionista Matt Johnson rischia di annegare in tv : Illusionista rischia MORTE in DIRETTA tv in Inghilterra: Matt Johnson salvo in extremis a Britain's Got TALENT, cercava di liberarsi da un cubo d'acqua in cui era immersa la sua testa(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:03:00 GMT)

Il Confine - miniserie Rai 1/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : la Morte inaspettata di Bruno e Franz : Il Confine anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:21:00 GMT)

IL CONFINE - MINISERIE RAI 1 / Anticipazioni seconda puntata e diretta prima : la Morte di Ruggero : Il CONFINE, prima tv Rai 1. Anticipazioni seconda puntata (16 maggio 2018): due anni dopo, Franz diserta. Sarà Bruno ad aiutarlo, non prima di aver sposato Emma.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:17:00 GMT)

La giornalista a tu per tu con la Morte : i cecchini israeliani la prendono di mira prima della diretta tv e lei rischia grosso : “mirare ai giornalisti non cancellerà i problemi che ci sono a Gaza”. È il tweet che ha pubblicato la giornalista di Al Jazeera, Hoda Abdel-Hamid, dopo che il proiettile di un cecchino israeliano l’aveva sfiorata poco prima di una diretta televisiva da Gaza. “Sono abbastanza sicura che i cecchini sappiano a chi stanno mirando” ha scritto ancora su Twitter. L'articolo La giornalista a tu per tu con la morte: i ...

IL CAPITANO MARIA - FICTION/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : il mistero sulla Morte di Guido : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; MARIA scopre un segreto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:39:00 GMT)

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi : i misteri dietro la Morte di Marco Vannini : Le IENE SHOW tornano in onda oggi, domenica 13 maggio 2018, in prima serata su Italia 1: tra i servizi della serata la morte di Marco Vannini e la storia degli ospiti di San Patrignano.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:28:00 GMT)