Monte Bianco | morti 2 alpinisti francesi

Monte Bianco - due alpinisti muoiono precipitando sul versante italiano : Avvistati dall'elicottero sulla Tour Ronde, a 3700 metri di quota. Erano attesi ieri sera al rifugio Torino

Monte Bianco : un patrimonio dell'umanità - AostaOggi.IT : ... o se preferite Espace Mont-Blanc, a patrimonio mondiale dell'umanità da inserire nella lista dell'Unesco, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. In questo ...

Tunisino ricercato per spaccio arrestato al traforo del Monte Bianco - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet COURMAYEUR. Un ventisettenne di nazionalità tunisina ricercato per spaccio è stato arrestato ieri mattina al traforo del Monte Bianco. Il giovane stava tornando in Italia viaggiando ...

La Valle d’Aosta candida il Monte Bianco a patrimonio mondiale UNESCO : L’Assessorato delle Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente della Valle d’Aosta, informa che giovedì 7 giugno 2018, alle ore 20.30, si svolgerà a Courmayeur, presso il Centro Congressi, il convegno “Monte Bianco bene UNESCO? Verso la candidatura dell’Espace Mont-Blanc“, quale percorso e quali prospettive per il territorio. Oltre all’Assessore regionale, Jean-Pierre Guichardaz, che ricopre anche la carica ...

Abaccabianca : ad Asti tutto il 'bianco' del PieMonte : A cura del Diavolo Rosso , in piazza San Martino, i Vermouth in abbinamento a piatti speciali e spettacoli a tema ideati per l'occasione di Chiara Buratti e Federico Lirio . E ancora, nel cortile di ...

Monte Bianco - guasto a funivia Aiguille Midi : evacuazione turisti : Monte Bianco, guasto a funivia Aiguille Midi: evacuazione turisti Monte Bianco, guasto a funivia Aiguille Midi: evacuazione turisti Continua a leggere L'articolo Monte Bianco, guasto a funivia Aiguille Midi: evacuazione turisti proviene da NewsGo.

Alpi Svizzere - due morti a Chamonix. Due sulle Alpi Bernesi. Una sul Monte Bianco : Due francesi morti in due incidenti sul massiccio del Monte Bianco. Alpi Bernesi, trovati senza vita due giovani svizzeri. Monte Rosa, individuato il cadavere di una escursionista russa dispersa da ...

Francia : due scialpinisti morti sul Monte Bianco : Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia, sul massiccio del Monte Bianco. Un 35enne di Annecy ha perso la vita “a causa delle pessime condizioni meteo” ed è stato recuperato di prima mattina sull’Aiguille Verte, all’altezza del Couloir Couturier, fa sapere la gendarmeria francese. A fine mattinata una valanga ha investito un gruppo di quattro sciatori ...

TEMPESTA SVIZZERA : RIFUGIO IRRAGGIUNGIBILE - 4 ALPINISTI MORTI ASSIDERATI/ Altre 2 vittime sul Monte Bianco : Tragedia in SVIZZERA: 4 ALPINISTI sono MORTI congelati a 3mila metri e altri 5 sono gravissimi. Una TEMPESTA di gelo ha impedito di raggiungere il RIFUGIO, hanno dovuto dormire all'addiaccio(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:20:00 GMT)

Tre escursionisti morti fra Monte Bianco e Monte Rosa - è strage sulle Alpi : Sono due sciAlpinisti francesi nella zona di Chamonix, uno sorpreso dal maltempo e l'altro travolto da una valanga, e una turista russa che con le ciaspole...

Furgone con tritolo al Monte Bianco - arrestato l’autista : Furgone con tritolo al Monte Bianco, arrestato l’autista Furgone con tritolo al Monte Bianco, arrestato l’autista Continua a leggere