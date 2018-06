Mondiali | ' wags' e sexy tifose | l' Argentina di Messi e Belen!

Mondiali 2018 fidanzate e mogli dei calciatori protagonisti : sono le wags le vere 'star' : Ultimamente spiccano le modelle di fama mondiale, ma a volte si tratta anche di ragazze che non appartengono al mondo dello spettacolo.

Portogallo - 'wags' e sexy tifose Mondiali : tutte per Cristiano! : Il Portogallo campione d'Europa sarà trascinato ai Mondiali di Russia anche dalle sue bellissime tifose, come la supermodella Sara Sampaio, e dalle compagne dei calciatori della nazionale lusitana, ...

Le 15 wags più belle dei Mondiali 2018 : Immancabile, con l’inizio dei Mondiali di calcio, la lista delle wags più belle. Fidanzate e mogli dei calciatori protagonisti di Russia 2018, allieteranno con la loro presenza sugli spalti i tifosi di tutto il mondo. Abbiamo stilato la nostra top 15. Siete d’accordo con noi? 1. Charlotte Pirroni, ex Miss Costa Azzurra, nata nel 1993 a Monaco, professione modella. Compagna di Florian Thauvin, attaccante della nazionale francese. 2. ...

Mondiali Russia 2018 – Quante Wags all’orizzonte : ecco Jennifer la moglie di Olivier Giroud [GALLERY] : Oliver Giroud, attaccante della Francia, è pronto a competere con la sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018: con lui anche la bellissima moglie Jennifer Olivier Giroud è pronto ad approdare in Russia per i Mondiali 2018. Con la Nazionale francese, l’attaccante ha buone possibilità di arrivare alle fasi finali della competizione iridata, facendo leva anche sul tifo della sua prima tifosa. La moglie di Oliver, Jennifer Giroud, sarà al suo ...

Mondiali 2018 – Una Wags da far girare la testa : ecco Anastasia - la splendida moglie del centrocampista russo Tarasov [GALLERY] : Anastasia Tarasova è la splendida moglie del mediano della Nazionale russa Dmitri Tarasov, il calciatore pronto a mostrare le sue doti ai Mondiali 2018 Non ci sarà l’Italia ai Mondiali 2018, ma ci sarà la Russia (padrona di casa) e ci saranno match imperdibili a garantirci lo spettacolo. Sugli spalti, oltre ai tifosi, potrebbero spuntare anche sexy Wags pronte a tifare a più non posso per le loro Nazionali ed i loro mariti e fidanzati in ...

Mondiali 2018 – Ruby Mae - la sexy fidanzata di Dele Alli in Russia tra le Wags più sexy [GALLERY] : Ruby Mae è la sexy fidanzata di Dele Alli, il calciatore del Tottenham e della Nazionale inglese parteciperà ai Mondiali di Russia 2018 Ruby Mae potrebbe essere eletta Wags più sexy del Mondiale di Russia 2018 che si accinge ad iniziare. Dal 14 giugno potremo godere dello spettacolo che la competizione iridata ci regalerà, senza la nostra Nazionale, ma con match da ammirare e Wags sensuali da scoprire. Tra quest’ultime anche la fidanzata ...

Mondiali 2018 – Quant’è bella Edurne Garcia? La fidanzata di David De Gea tra le Wags più sexy [GALLERY] : Edurne Garcia non è solo la compagna di David De Gea, la bellissima fidanzata del portiere spagnolo è anche una cantante famosa in Spagna: conosciamo meglio una delle Wags più belle dei Mondiali 2018 Lei è davvero bellissima ed è la compagna del portiere della Nazionale spagnola David De Gea. Oltre ad essere l’estremo difensore del Manchester United, il 27enne di Madrid è anche il portiere della Spagna che ai Mondiali di Russia 2018 ...

Mondiali 2018 - la fidanzata di Kyle Walker tra le Wags più sexy : Annie Kilner - la compagna tutto pepe del difensore inglese [GALLERY] : Annie Kilner è la sexy fidanzata di Kyle Walker, il difensore della Nazionale inglese che parteciperà ai Mondiali di Russia 2018 vanta una compagna bellissima Tra le tantissime compagne di calciatori che voleranno in Russia per assistere ai match dei Mondiali 2018 ci sarà anche la meravigliosa Annie Kilner. La fidanzata di Kyle Walker, difensore della Nazionale inglese, potrebbe essere presente già sugli spalti dello stadio ospitante la partita ...

Mondiali 2018 - la fidanzata di Kyle Walker tra le Wags più sexy : Annie Kilner - la compagna tutto pepe del difensore inglese [GALLERY] : Annie Kilner è la sexy fidanzata di Kyle Walker, il difensore della Nazionale inglese che parteciperà ai Mondiali di Russia 2018 vanta una compagna bellissima Tra le tantissime compagne di calciatori che voleranno in Russia per assistere ai match dei Mondiali 2018 ci sarà anche la meravigliosa Annie Kilner. La fidanzata di Kyle Walker, difensore della Nazionale inglese, potrebbe essere presente già sugli spalti dello stadio ospitante la partita ...

Mondiali 2018 - ecco le wags più sexy che potremo ammirare in Russia : L'Italia non parteciperà ai Mondiali in Russia dopo la debacle dell'ex ct Ventura, ma questo non ci impedirà di apprezzare le ' wags ' , Wives and Girlfriends, dei calciatori che invece si giocheranno ...