: Mohamed #Salah sarà in campo nella gara di esordio dell'#Egitto contro l'Uruguay ai #Mondiali2018. Il CT #Cuper: 'S… - DiMarzio : Mohamed #Salah sarà in campo nella gara di esordio dell'#Egitto contro l'Uruguay ai #Mondiali2018. Il CT #Cuper: 'S… - repubblica : ?? #Mondiali2018 #Egitto ???? - #Uruguay ???? Segna l'Uruguay all'89mo minuto - Sport_Mediaset : #EgittoUruguay 0-1, ha segnato #Gimenez!!! Stacco imperioso del difensore che porta in vantaggio l'#Uruguay nei min… -

A Ekaterinenburg,l'allo scaderel'(1-0) e aggancia così la Russia al comando del girone A. Cuper non rischia Salah che parte così dalla panchina. Primo tempo deludente, con sterile supremazia della Celeste. L'unica occasione capita a Suarez che, sugli sviluppi di un corner,tutto solo in area,calcia sull'esterno della rete. Nella ripresa ancora due palle-gol per Suarez,ma El Shenawy non si fa sorprendere.Pressing finale: paratona di El Shenawy su Cavani che poi centra il palo.E al 90'gol decisivo di Gimenez(Di venerdì 15 giugno 2018)