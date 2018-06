Mondiali Russia 2018 | l’Isis minaccia | Un massacro senza precedenti

Mondiali 2018 - la Russia vittoriosa all'esordio contro l'Arabia Saudita : L'attesa è finita, sono cominciati i Mondiali di Russia 2018. A dare il via alla rassegna è stata la partita inaugurale tra la nazionale del ct Cherchesov, squadra del paese ospitante che come da tradizione apre la kermesse, e l'Arabia Saudita del ct Pizzi, esordiente in questo torneo. I padroni di casa hanno dato avvio al toreno con una goleada contro gli arabi, segnando addirittura cinque gol, due di Cheryshev ed i restanti da parte di ...

Probabili Formazioni Francia-Australia - girone C Mondiali 2018 Russia 16-06-2018 : Sarà la partita inaugurale del gruppo C dei Mondiali in Russia dove si affronteranno Francia-Australia, il match andrà in scena sabato 16 giugno alle ore 12.00. La Francia vorrà partire nei migliori dei modi, e cercherà a tutti i costi una vittoria. Il tecnico Dechamps si affiderà ai bomber Griezmann e il recuperato Mbappè per guadagnare i 3 punti sull’Australia. Per i blue è una gara che sulla carta sembra facile, ma ...

ROBBIE WILLIAMS - Mondiali 2018/ Video - Russia : per il Corriere della Sera diventa Robin : ROBBIE WILLIAMS: repertorio top ai MONDIALI 2018, dai suoi più grandi successi al dito medio in diretta. Fans pazzi di lui (Cerimonia d'apertura MONDIALI 2018).(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:50:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Argentina e Brasile favorite all’esordio : Primo weekend dei Mondiali 2018 caratterizzato dall’esordio di due attesissime big del calcio mondiale: domani tocca infatti all’Argentina sfidare l’Islanda (gruppo D) mentre domenica il Brasile affronta la Svizzera (gruppo E). Inutile dire che si tratta di due nazionali blasonatissime e tra le favorite alla vittoria finale: i verdeoro sono dati campioni del mondo per la sesta volta a 5.00, primi assoluti nella lavagna di Stanleybet, mentre ...

L'Isis minaccia i Mondiali in Russia : 'Massacri come mai prima d'ora'. Video con stadi in fiamme : L'Isis torna a minacciare un attacco ai mondiali di calcio in Russia con un Video in cui promette 'un massacro come mai prima d'ora'. In un Video citato dal tabloid inglese Daily Star, l'...

Mondiali - si parte : le foto dell’inaugurazione di Russia 2018 : Con la cerimonia d’apertura e la partita d’inaugurazione tra Russia e Arabia Saudita, terminata 5 a 0 per i padroni di casa, si sono aperti i Mondiali di calcio di Russia 2018. Durante la cerimonia, oltre al presidente russo Vladimir Putin, al principe saudita Mohammed Bin Salman Al Saud e al presidente della Fifa Gianni Infantino, si sono viste sul campo vecchie glorie del calcio mondiale come Diego Armando Maradona e Ronaldo, ...

Mondiali Russia 2018 - attesa la presenza di Sepp Blatter : l’ex presidente Fifa invitato da Putin : Il presidente russo Putin ha invitato Sepp Blatter in Russia per assistere ad un match dei Mondiali L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, accetterà l’invito del presidente del Cremlino, Vladimir Putin, e parteciperà alla Coppa del Mondo in Russia, nella seconda settimana del torneo, secondo quanto riferito un portavoce alla dpa. Martedì lo svizzero 82enne ha in programma di recarsi a Mosca, ha spiegato il portavoce dell’ex ...

Mondiali 2018 Russia - Svizzera in ritiro nella città dedicata a Togliatti : tutte le sedi delle nazionali : Qui c'è la sede della squadra di Petkovic, che costruisce le sue sedute tattiche sopra buona parte di storia politica del continente, unica di due città battezzata con il nome di un dirigente ...

Mondiali Russia 2018 : come seguire i match in Tv e streaming della seconda giornata di Coppa del Mondo : Egitto - Uruguay, Marocco - Iran e in prima serata Portogallo - Spagna. Scopriamo canali e orari per vedere le partite in chiaro o streaming e le possibili formazioni delle Nazionali.

Mondiali Russia 2018 : c'è anche l'Italia - con le sue aziende : Orfani di una squadra per cui tifare, in realtà qualcosa di italiano in questa Coppa del Mondo che si gioca nella terra di Putin c'è. Si tratta di aziende italiane che hanno lasciato un loro ...

Mondiali di calcio in Russia - l’Isis minaccia attentati in un video : «Massacro mai visto» : Il gruppo jihadista ha diffuso un video che mostra gli stadi che ospitano le gare del torneo in Russia in fiamme e un attacco «catastrofico» a giocatori e fan

Mondiali Russia 2018 - video shock dell’Isis : “stiamo preparando un massacro” : I Mondiali in Russia del 2018 hanno preso il via con il netto successo dei padroni di casa contro l’Arabia Saudita, oggi un’altra giornata che promette spettacolo ma non mancano i momenti di tensione. “Un massacro come mai visto prima d’ora”. Questo il contenuto di un video shock diffuso dall’Isis negli ultimi giorni dal Daily Mail. Nel mirino dello Stato islamico c’è il Mondiale russo, dato che all’interno del video si parla ...