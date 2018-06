Mondiali Russia 2018 | attesa la presenza di Sepp Blatter | l’ex presidente Fifa invitato

L'Isis minaccia i Mondiali in Russia : 'Massacri come mai prima d'ora'. Video con stadi in fiamme : L'Isis torna a minacciare un attacco ai mondiali di calcio in Russia con un Video in cui promette 'un massacro come mai prima d'ora'. In un Video citato dal tabloid inglese Daily Star, l'...

Mondiali 2018 Russia - Svizzera in ritiro nella città dedicata a Togliatti : tutte le sedi delle nazionali : Qui c'è la sede della squadra di Petkovic, che costruisce le sue sedute tattiche sopra buona parte di storia politica del continente, unica di due città battezzata con il nome di un dirigente ...

Mondiali Russia 2018 : come seguire i match in Tv e streaming della seconda giornata di Coppa del Mondo : Egitto - Uruguay, Marocco - Iran e in prima serata Portogallo - Spagna. Scopriamo canali e orari per vedere le partite in chiaro o streaming e le possibili formazioni delle Nazionali.

Mondiali Russia 2018 : c'è anche l'Italia - con le sue aziende : Orfani di una squadra per cui tifare, in realtà qualcosa di italiano in questa Coppa del Mondo che si gioca nella terra di Putin c'è. Si tratta di aziende italiane che hanno lasciato un loro ...

Mondiali di calcio in Russia - l’Isis minaccia attentati in un video : «Massacro mai visto» : Il gruppo jihadista ha diffuso un video che mostra gli stadi che ospitano le gare del torneo in Russia in fiamme e un attacco «catastrofico» a giocatori e fan

Mondiali Russia 2018 - video shock dell’Isis : “stiamo preparando un massacro” : I Mondiali in Russia del 2018 hanno preso il via con il netto successo dei padroni di casa contro l’Arabia Saudita, oggi un’altra giornata che promette spettacolo ma non mancano i momenti di tensione. “Un massacro come mai visto prima d’ora”. Questo il contenuto di un video shock diffuso dall’Isis negli ultimi giorni dal Daily Mail. Nel mirino dello Stato islamico c’è il Mondiale russo, dato che all’interno del video si parla ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5%. L’apertura dei Mondiali al 20.4% - Russia-Arabia Saudita 29.8% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo - in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari ...

"Massacro come mai prima d'ora". L'Isis minaccia i Mondiali di Russia : L'Isis torna a minacciare i mondiali di calcio in Russia con un video in cui promette "un massacro come mai prima d'ora". In un video diffuso dal tabloid inglese Daily Star, l'organizzazione terroristica mostra immagini di repertorio annunciando di voler "vendetta" nei confronti di Vladimir Putin e della Russia.Il filmato si conclude con una panoramica dello stadio di Sochi 'sorvegliato' da un jihadista in tuta mimetica e mitra a tracolla e ...

