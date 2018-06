Mondiali | Paolo Conte | “senza Italia tiferò Brasile”

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) L’autore di ‘Azzurro’ senza Azzurri. “Mi dispiace che l’non ci sia ma il mondiale me lo godrò lo stesso. Quest’annoBrasile…”. A parlare così, annunciando un tifo carioca per idi calcio, è, il cantautore e compositore astigiano grande appassionato di calcio, a margine del concerto tenuto ieri sera a Caracalla per i 50 anni di ‘Azzurro’, canzone di cui è autore e che tante volte è stata presa in prestito anche come ‘inno’ dai tifosi azzurri. (AdnKronos) L'articolo: “senzaBrasile” CalcioWeb.