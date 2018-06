Mondiali | Iran all' ultimo respiro

Mondiali 2018 - Marocco-Iran 0-1 : che impresa Iran! Clamorosa autorete marocchina al 94’ : Strepitosa vittoria dell’Iran per 1-0 sul Marocco: un’autorete al 94′ decide l’incontro. Iraniani in testa al girone in attesa di Portogallo-Spagna di questa sera. Seconda gara in programma oggi, al Krestovsky Stadium di San Pietroburgo si affrontano Marocco e Iran, per la prima volta in una gara ufficiale. Partita inaugurale del Gruppo B, valida per la fase a gironi dei Mondiali 2018: le due squadre non sono favorite per il passaggio del ...

Mondiali Russia 2018 – Non solo le tifose russe sono sexy - sugli spalti di Marocco-Iran spuntano bellezze mozzafiato [GALLERY] : Quante bellissime tifose in Marocco-Iran! Durante la partita tra le due squadre ai Mondiali di Russia 2018 ci sono donne meravigliose sugli spalti-- La partita d’esordio dei Mondiali di Russia 2018 (tra Russia ed Arabia Saudita, finita per 5-0 per i padroni di casa) ci ha deliziato anche sugli spalti. Le tifose russe presenti sulle tribune sono apparse, oltre che scellerate nei loro incitamenti alla loro squadra, anche bellissime. Oggi però il ...

Pagelle/ Marocco Iran : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo B - primo tempo) : Pagelle Marocco Iran: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a San Pietroburgo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:06:00 GMT)

Mondiali 2018 - Marocco-Iran in diretta dalle 17. Le formazioni ufficiali : Sfida tra cenerentole nel gruppo B Marocco-Iran, qui la diretta testuale Mondiali 2018, partite e classifica dei gironi in tempo reale Mondiali 2018, calendario completo. Orari tv delle partite

LIVE Pagelle Marocco-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : in palio la speranza di qualificarsi agli ottavi : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Marocco-Iran Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della prima partita del Gruppo B, che sarà aperto da Marocco-Iran, in scena al Krestovsky Stadium di San Pietroburgo. Sarà già una sfida cruciale perché per entrambe l’obiettivo qualificazione sarà molto complicato, dovendo affrontare due corazzate come Spagna e Portogallo. La partita di oggi, dunque, è già un dentro o fuori: vincere vuol dire ...

Probabili formazioni / Marocco Iran : il duello di spicco. Quote - ultime novità live (Mondiali 2018) : Probabili formazioni Marocco Iran: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo B (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:16:00 GMT)

LIVE Marocco-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : i Leoni dell’Atlante per partire con il piede giusto contro il Team Melli : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marocco-Iran, sfida valevole per il gruppo B. Un vero e proprio scontro diretto per capire chi può essere l’antagonista di Spagna e Portogallo. Infatti questo raggruppamento sembra abbastanza squilibrato in favore delle due nazionali europee e se Marocco ed Iran vogliono avere una chance di qualificazione oggi devono vincere. Il Marocco ha ottime individualità, a partire dalla ...

Mondiali Russia 2018 : Israele twitta gli auguri all’Iran : L’account twitter del ministero degli esteri israeliano – retto dal premier Benyamin Netanyhau – ha fatto, in farsi, gli auguri alla nazionale di calcio dell’Iran per il suo esordio contro il Marocco nei Mondiali in corso in Russia. Il tweet è accompagnato da una foto dell’attaccante Alireza Jahanbakhsh. In arabo, lo stesso account, ha rivolto l’ incoraggiamento alla nazionale di calcio egiziana impegnata ...

Mondiali 2018 - Marocco-Iran : dove vederla in tv e in streaming : Marocco e Iran scendono in campo alle ore 17.00 a San Pietroburgo per la fase a gironi dei Mondiali 2018, gruppo B. Le due squadre dovranno superare i propri limiti per qualificarsi agli ottavi a scapito di Spagna e Portogsallo, le...

PROBABILI FORMAZIONI / Marocco Iran : i marocchini "stranieri". Quote - ultime novità live (Mondiali 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Marocco Iran: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo B (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 13:03:00 GMT)

Mondiali 2018 : Marocco-Iran in TV e in streaming : È la seconda partita di oggi, si gioca alle 17 a San Pietroburgo The post Mondiali 2018: Marocco-Iran in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 : dove vedere Marocco-Iran in TV e in streaming : È la seconda partita di oggi, si gioca alle 17 a San Pietroburgo The post Mondiali 2018: dove vedere Marocco-Iran in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 - Iran-Marocco : probabili formazioni e tempo reale dalle 17. Dove vederla in tv : TORINO - Prima partita del girone B ed è già , quasi, dentro o fuori. Iran - Marocco è uno spareggio se si considera che le altre due squadre del gruppo, Portogallo e Spagna, sono le strafavorite per ...

Mondiali - in Iran poster tifosi da rifare : ANSA, - TEHERAN, 15 GIU - E' stato sostituito a Teheran il mega cartellone della nazionale di calcio Iraniana dopo le polemiche sul fatto che nella foto non figurassero donne. La nuova immagine ritrae ...