Mondiali - il ritorno dell’Isis contro Putin : Il filmato mostra gli stadi che ospitano le gare del torneo in Russia in fiamme e un attacco «catastrofico» a giocatori e fan

Scherma - Arianna Errigo : “A Mondiali ed Europei solo col fioretto - speravo meglio dalla sciabola. Ritorno Di Francisca? Sono contenta!” : Arianna Errigo sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti Europei, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia tra fioretto e sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le ...