Mondiali 2018 | oggi Portogallo-Spagna | ore 20 Canale 5 | arbitra Rocchi

Pronostico Portogallo Spagna/ Mondiali 2018 - Onofri : pareggio con tanto spettacolo e su Cr7... - esclusiva - : Pronostico Portogallo Spagna: intervista esclusiva a Claudio Onofri sul match del girone B atteso questa sera a Sochi, per i Mondiali 2018 di Russia.

Mondiali Russia 2018 le partite di oggi 15 Giugno 2018 : spicca il big match Potogallo-Spagna - Ultime Notizie Flash : Mondiali di Russia 2018, oggi 15 Giugno scendono in campo Gruppo A e B. Tra le partite spicca il Big match Portogallo Spagna, ecco dove seguire tutte le partite e le probabili formazioni.

Marocco-Iran - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. I Leoni dell’Atlante puntano su Benatia - persiani all’arrembaggio con Azmoun : Marocco-Iran sarà la partita inaugurale del girone B, in programma oggi venerdì 15 giugno alle ore 17 italiane. Sarà un match in cui entrambe le squadre non possono sbagliare visto che le avversarie per il passaggio del turno sembrano quantomai agguerrite: Spagna e Portogallo. Per la nazionale che avrà la meglio questo pomeriggio potrebbero aprirsi orizzonti interessanti in ottica passaggio del turno. I Leoni dell’Atlante ...

Egitto-Uruguay - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Faraoni all’assalto con Salah - la Celeste con Suarez-Cavani : Oggi giovedì 15 giugno (ore 14.00) si gioca Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfideranno a Ekaterinburg (Russia) in un match fondamentale per le sorti del gruppo A dopo il netto successo della Russia sull’Arabia Saudita. Si preannuncia una partita altamente spettacolare e avvincente: da una parte i volenterosi Faraoni che tornano a una rassegna iridata dopo addirittura 28 anni, dall’altra ...

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo : Dopo l’incredibile esonero del CT Julen Lopetegui, appena un giorno prima del via ufficiale dei Mondiali di calcio Russia 2018, la Spagna prova a concentrarsi solamente sul campo, in vista di un esordio decisamente non semplice. contro la Roja ora allenata dall’ex capitano del Real Madrid Fernando Hierro, infatti, ci sarà il Portogallo per un match che sarà, con molta probabilità, già uno spareggio per il primo posto del Gruppo B. Le ...

Mondiali 2018 oggi (15 giugno) : calendario - orari e programma delle partite. Come vederle in tv : oggi venerdì 15 giugno è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di calcio. Il calendario prevede ben tre partite per una giornata davvero molto intensa in Russia. Si incomincia alle ore 14.00 con Egitto-Uruguay: i Faraoni, guidati da Salah, cercano di sorprendere la favorita Celeste nel match che completa il turno del gruppo A dopo il successo della Russia sull’Arabia Saudita. Poi tra pomeriggio e sera scenderà in campo il ...

Probabili formazioni/ Portogallo Spagna : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo B) : Probabili formazioni Portogallo Spagna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Subito big match nel gruppo B dei Mondiali 2018, derby della penisola iberica(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Mondiali 2018 : ecco dove vedere le partite di oggi in Tv : Una volta lasciati alle spalle la gara inaugurale del torneo, la fase a gironi di Russia 2018 entra nel vivo. oggi sono infatti in programma ben tre partite, un’occasione per fare una vera abbuffata per chi vive a pane e pallone. Si conclude oggi la prima giornata del girone A, lo stesso a cui appartengono […] L'articolo Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Marocco-Iran - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Oggi (venerdì 15 giugno) il match tra Marocco e Iran aprirà il Gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio. Entrambe le squadre devono per forza conquistare i tre punti per mantenere la speranza di passare il turno in un girone di ferro con Spagna e Portogallo. I Leoni dell’Atlante fanno il ritorno nella Coppa del Mondo dopo ben 20 anni e partiranno favoriti in questa sfida, vista la maggiore qualità della squadra, anche se gli asiatici non ...

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Oggi alle ore 20.00, al Fisht Stadium di Sochi, sarà il giorno del big match tra Portogallo e Spagna, primo confronto del gruppo B per le Furie Rosse ed i lusitani. Un derby della penisola iberica che potrebbe fornire chiare indicazioni sulla favorita del raggruppamento ed interessante anche per altri svariati motivi. Inutile negarlo, l’esonero del ct spagnolo Julen Lopetegui è stato un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. ...

Calendario Mondiali 2018/ Gironi A - B : orari tv delle partite in programma (oggi 15 giugno) : Calendario Mondiali 2018: le partite in programma venerdì 15 giugno, la classifica dei Gironi A e B. Tre gare in scena, la Russia ha esordito con un 5-0 rifilato all'Arabia Saudita(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:40:00 GMT)

Egitto-Uruguay - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Archiviata la partita d’esordio tra Russia e Arabia Saudita, la fase a gironi dei Mondiali di calcio di Russia 2018 entra nel vivo: la prima delle gare in programma oggi è quella che vedrà sfidarsi Egitto e Uruguay. Il match si gioca all’Ekaterinburg Arena alle 14.00 e, come accadrà per tutto il torneo, sarà visibile in chiaro. Diretta Tv su Italia Uno. Partita fondamentale per il Gruppo A, al quale appartengono anche Russia e Arabia che oggi ...

PRONOSTICI Mondiali 2018/ Scommesse e quote : Egitto-Uruguay - Portogallo Spagna - Marocco-Iran (gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:33:00 GMT)

Probabili formazioni/ Marocco Iran : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 - gruppo B) : Probabili formazioni Marocco Iran: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo B (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 05:13:00 GMT)