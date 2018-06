Mondiali 2018 | In Brasile l' ex presidente Lula commentatore tv dal carcere

Mondiali 2018 - Portogallo-Spagna 2-1 in diretta : Cristiano Ronaldo sfida il 'fratello' Sergio Ramos Mondiali 2018, partite e classifica dei gironi in tempo reale Mondiali 2018, calendario completo. Orari tv delle partite

VIDEO Marocco-Iran 0-1 - highlights Mondiali 2018. I Leoni dell'Atlante beffati da un autogol allo scadere! : L'Iran ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. I persiani si sono imposti grazie a un autogol al 94′, in pieno recupero. Una beffa per i Leoni dell'Atlante che erano riusciti a rimanere in partita fino all'ultimo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Marocco-Iran. Foto: Shutterstock.com

VIDEO Egitto-Uruguay 0-1 - highlights Mondiali 2018. Gimenez piega i Faraoni : L'Uruguay ha sconfitto l'Egitto per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. La Celeste ha avuto la meglio allo scadere grazie a un gol di testa di Gimenez dopo che Cavani e Suarez erano andati a sbattere contro il portiere dei Faraoni. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Egitto-Uruguay. Foto: MediaPictures.pl / Shutterstock.com

PAGELLE / Marocco Iran (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo B) : PAGELLE Marocco Iran: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a San Pietroburgo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo al comando con 2 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Mondiali 2018 - Portogallo-Spagna 1-1 in diretta : Cristiano Ronaldo sfida il 'fratello' Sergio Ramos Mondiali 2018, partite e classifica dei gironi in tempo reale Mondiali 2018, calendario completo. Orari tv delle partite

Mondiali 2018 - le partite di oggi. Tutti i risultati : Egitto-Uruguay 0-1, decide Gimenez. Gruppo B, Marocco-Iran 0-1, autogol. Chiude il big match tra Portogallo e Spagna Mondiali 2018, partite e classifica dei gironi in tempo reale Mondiali 2018, ...

Portogallo-Spagna 0-0 - Mondiali 2018 : cronoca e tabellino in diretta live : Portogallo-Spagna, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Calcio LIVE Spagna-Portogallo DIRETTA Mondiali 2018 : Oggi venerdì 15 giugno si gioca Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio. Sfida stellare a Sochi (Russia), il derby iberico si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, scontro totale tra due autentiche corazzate che si fronteggiano in un incontro determinante per l’assegnazione del primo posto nel gruppo A. Da una parte le agguerrite Furie Rosse che partiranno leggermente favorite e che sono nel gruppo delle ...

LIVE Pagelle Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : i voti del derby iberico : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della seconda partita del Gruppo B dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo Stadio Olimpico di Sochi alle 20 scendono in campo le squadre più attese del raggruppamento: Spagna e Portogallo, per il primo vero e proprio big match di questa manifestazione iridata. Sfida già fondamentale per capire quale delle due compagini potrà puntare dritta al primo posto nel girone. Il nostro LIVE ...

Mondiali 2018 - Marocco-Iran 0-1 : che impresa Iran! Clamorosa autorete marocchina al 94’ : Strepitosa vittoria dell’Iran per 1-0 sul Marocco: un’autorete al 94′ decide l’incontro. Iraniani in testa al girone in attesa di Portogallo-Spagna di questa sera. Seconda gara in programma oggi, al Krestovsky Stadium di San Pietroburgo si affrontano Marocco e Iran, per la prima volta in una gara ufficiale. Partita inaugurale del Gruppo B, valida per la fase a gironi dei Mondiali 2018: le due squadre non sono favorite per il passaggio del ...

Mondiali Russia 2018 : il Comune di Taormina si ravvede e dà la deroga ai locali sui decibel : ...ed 'in questa occasione diversi titolari di Pubblici Esercizi hanno programmato di installare idoneo apparecchio televisivo al fine di dare la possibilità agli utenti di seguire gli spettacoli ...