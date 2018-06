Mondiali 2018 | ecco dove vedere le partite di oggi in Tv

Marocco-Iran - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Oggi (venerdì 15 giugno) il match tra Marocco e Iran aprirà il Gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio. Entrambe le squadre devono per forza conquistare i tre punti per mantenere la speranza di passare il turno in un girone di ferro con Spagna e Portogallo. I Leoni dell’Atlante fanno il ritorno nella Coppa del Mondo dopo ben 20 anni e partiranno favoriti in questa sfida, vista la maggiore qualità della squadra, anche se gli asiatici non ...

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Oggi alle ore 20.00, al Fisht Stadium di Sochi, sarà il giorno del big match tra Portogallo e Spagna, primo confronto del gruppo B per le Furie Rosse ed i lusitani. Un derby della penisola iberica che potrebbe fornire chiare indicazioni sulla favorita del raggruppamento ed interessante anche per altri svariati motivi. Inutile negarlo, l’esonero del ct spagnolo Julen Lopetegui è stato un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. ...

Calendario Mondiali 2018/ Gironi A - B : orari tv delle partite in programma (oggi 15 giugno) : Calendario Mondiali 2018: le partite in programma venerdì 15 giugno, la classifica dei Gironi A e B. Tre gare in scena, la Russia ha esordito con un 5-0 rifilato all'Arabia Saudita(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:40:00 GMT)

Egitto-Uruguay - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Archiviata la partita d’esordio tra Russia e Arabia Saudita, la fase a gironi dei Mondiali di calcio di Russia 2018 entra nel vivo: la prima delle gare in programma oggi è quella che vedrà sfidarsi Egitto e Uruguay. Il match si gioca all’Ekaterinburg Arena alle 14.00 e, come accadrà per tutto il torneo, sarà visibile in chiaro. Diretta Tv su Italia Uno. Partita fondamentale per il Gruppo A, al quale appartengono anche Russia e Arabia che oggi ...

PRONOSTICI Mondiali 2018/ Scommesse e quote : Egitto-Uruguay - Portogallo Spagna - Marocco-Iran (gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:33:00 GMT)

Probabili formazioni/ Marocco Iran : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 - gruppo B) : Probabili formazioni Marocco Iran: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo B (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 05:13:00 GMT)

Mondiali 2018 – Partite e probabili formazioni del 15/06/2018 : Portogallo-Spagna si gioca alle ore 20. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei gironi A-B - diretta gol live score delle partite (oggi 15 giugno) : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi, diretta gol live score delle partite in programma oggi, 15 giugno. Si giocano tre sfide nei gruppi A e B, spicca Portogallo Spagna(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 04:45:00 GMT)

Video/ Russia Arabia Saudita (5-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo A) : Video Russia Arabia Saudita (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita inaugurale ai Mondiali 2018. Vittoria schiacciante della nazionale di casa allo stadio Luzhniky(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 03:02:00 GMT)

Probabili formazioni/ Egitto Uruguay : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo A) : Probabili formazioni Egitto Uruguay: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Hector Cuper con il grande dubbio Salah, Tabarez dovrebbe lanciare Bentancur(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 02:45:00 GMT)

Mondiali 2018 - le partite di oggi. Orari tv e dirette : Apre la seconda giornata della rassegna iridata Egitto-Uruguay. Poi toccherà al Gruppo B, inaugurato da Marocco-Iran e chiuso dal big match tra Portogallo e Spagna Mondiali 2018, partite e classifica ...

Mondiali 2018 Russia - una birra per ogni nazionale : la curiosa collezione di Gus : "I miei amici e la mia famiglia pensano che sia pazzo - ha detto al Mirror - pensano che sia uno spreco di soldi, ma questa è la Coppa del Mondo, e si sta parlando di birra: non puoi non esaltarti!" ,...

Pagelle / Russia Arabia Saudita (5-0) : Golovin - prestazione da Juve (Mondiali 2018 gruppo A) : Le Pagelle di Russia Arabia Saudita 5-0: i voti a tutti i protagonisti della partita inaugurale dei Mondiali 2018. Netta vittoria dei padroni di casa, che cambiano passo nel secondo tempo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - da Maradona a Ronaldo : quante star al Luzhniki : Da Carlo Ancelotti a Mourinho, dal Pibe de Oro, al dito medio in diretta tv della popstar Robbie Williams: all'inaugurazione del Mondiale una vera e propria parata di stelle Russia-ARABIA È FINITA ...