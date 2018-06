Mondiali | 1 a Var | Rocchi assegna gol

Il VAR arriva ai Mondiali : ecco come funzionerà : Tutte le novità sull'utilizzo del VAR ai Mondiali, tra fuorigioco, telecamere e tifosi informati. L'articolo Il VAR arriva ai Mondiali: ecco come funzionerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali - Collina : “la Var servirà da paracadute” : La Var servirà come “paracadute” per evitare che gli arbitri risentano delle “conseguenze pesanti” di un loro errore. Lo ha detto Pierluigi Collina commentando la nuova tecnologia che sarà utilizzata per la prima volta quest’anno in un Mondiale. Collina ha precisato che gli arbitri presenti al torneo sono i migliori in assoluto ma che “nel caso commettano un errore in una partita importante, la gente si ...

Mondiali 2018 : si parte con Russia-Arabia Saudita. Esordio storico anche per il VAR : Ore 17.00 di giovedì 14 Giugno. Questo è il momento ufficiale in cui scatteranno i Mondiali di calcio 2018. Ad aprire la rassegna iridata sarà come da tradizione il paese ospitante e dunque toccherà alla Russia, che sfiderà l’Arabia Saudita in un match valevole per il gruppo A. Si giocherà al Luzhniki Stadium di Mosca. C’è grandissima attesa per i padroni di casa, che hanno fatto molta fatica nelle amichevoli di preparazione e che si ...

Mondiali - Collina : “la Var servirà da paracadute” : La Var servirà come “paracadute” per evitare che gli arbitri risentano delle “conseguenze pesanti” di un loro errore. Lo ha detto Pierluigi Collina commentando la nuova tecnologia che sarà utilizzata per la prima volta quest’anno in un Mondiale. Collina ha precisato che gli arbitri presenti al torneo sono i migliori in assoluto ma che “nel caso commettano un errore in una partita importante, la gente si ...

Mondiali Calcio. Marco Materazzi : 'Abbiamo difeso il capitano Cannavaro da tutto e tutti' : È fondamentale per tutti essere concentrati sull'obiettivo, ovvero vincere la Coppa del Mondo, e nel 2006 lo eravamo. Eravamo anche un gruppo di amici, più che un semplice gruppo di calciatori, e ...

Mondiali - Lopetegui : “ci adatteremo alla Var” : La Var creerà delle condizioni di gioco insolite per la nazionale spagnola. Lo ha detto il ct della ‘furie rosse’ Julen Lopetegui, commentando un briefing sulla tecnologia Var, che per la prima volta sarà utilizzata in un Mondiale. Lo riporta la Tass. “L’incontro con la Fifa ci ha fatto capire meglio come funziona il sistema”, ha detto Lopetegui in una conferenza stampa a Krasnodar. “Non si può dire se la Var ...

Mondiali - Lopetegui : “ci adatteremo alla Var” : La Var creerà delle condizioni di gioco insolite per la nazionale spagnola. Lo ha detto il ct della ‘furie rosse’ Julen Lopetegui, commentando un briefing sulla tecnologia Var, che per la prima volta sarà utilizzata in un Mondiale. Lo riporta la Tass. “L’incontro con la Fifa ci ha fatto capire meglio come funziona il sistema”, ha detto Lopetegui in una conferenza stampa a Krasnodar. “Non si può dire se la Var ...

Mondiali - Lopetegui : “ci adatteremo alla Var” : La Var creerà delle condizioni di gioco insolite per la nazionale spagnola. Lo ha detto il ct della ‘furie rosse’ Julen Lopetegui, commentando un briefing sulla tecnologia Var, che per la prima volta sarà utilizzata in un Mondiale. Lo riporta la Tass. “L’incontro con la Fifa ci ha fatto capire meglio come funziona il sistema”, ha detto Lopetegui in una conferenza stampa a Krasnodar. “Non si può dire se la Var ...

Mondiali : Lopetegui - Var? Ci adatteremo : ANSA, - MOSCA, 8 GIU - La Var creerà delle condizioni di gioco insolite per la nazionale spagnola. Lo ha detto il ct della 'furie rosse' Julen Lopetegui, commentando un briefing sulla tecnologia Var, ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Argentina ai raggi X. Lionel Messi guida un attacco atomico per provare ad alzare la coppa al cielo : Talento in abbondanza nel reparto offensivo e una vittoria sfumata in extremis da riscattare. L’Argentina si presenta ai Mondiali 2018 in Russia con la consapevolezza di disporre di un attacco atomico, con la presenza della stella dell’ultimo decennio e di una serie di bomber di razza. Ma la difesa non appare altrettanto solida e il ct Jorge Sampaoli avrà il compito di trovare gli equilibri che a lungo sono mancati durante il girone ...

Mondiali 2018 Russia - Vardy si prepara a suon di Red Bull : ecco la particolare dieta dell'attaccante : Jamie Vardy è uno dei personaggi più curiosi nel mondo del calcio. La sua rapida ascesa da operaio a calciatore della Premier League ha riempito i giornali di tutta Europa quando, un paio d'anni fa, si è reso protagonista dell'incredibile cavalcata ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Costa Rica ai raggi X. Obiettivo : provare a ripetere quanto fatto in Brasile : Costa Rica per la seconda volta consecutiva ai Mondiali: dopo l’exploit di quattro anni fa in Brasile, i centrameRicani ritentano la sorte. Dopo essersi tranquillamente messi al sicuro nel girone di qualificazione, infatti si sono immediatamente dedicati alla preparazione al torneo iridato. Rosa: tra i 23 Costaricensi chiamati per il Mondiale, solo uno gioca in Italia. Si tratta di Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna. In sei giocano ...

Mondiali - Maradona ammette : 'Col Var la Mano de Dios del 1986 sarebbe stata da arresto' : Quella non fu la sua Mano, ma quella di Dio. La partita? Argentina-Inghilterra, davanti agli oltre cento mila spettatori dello stadio Azteca in Messico. Il Mondiale quello del 1986, e la Mano de Dios ...

Mondiali 2018 Russia - novità per i VAR : arriva il fuorigioco 3D : Il Mondiale di Russia sarà a tutti gli effetti il più tecnologico mai visto. Alla grande novità costituita dall'adozione della VAR per tutta la durata della competizione, anche altri accorgimenti ...