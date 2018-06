Mondiale Endurance - Dal 2020 le Hypercar al posto delle LMP1

Mondiale Endurance - Sabato il via alla 24 Ore di Le Mans : 24 Ore di Le Mans: basta solo il nome per rievocare la grande storia della celeberrima corsa automobilistica che si disputa ogni anno sulliconico Circuit de la Sarthe, in Francia. Levento motoristico più atteso dellanno valido come seconda prova della Superseason WEC 2018/209 - inizierà Sabato 16 giugno, per concludersi alle 15 della domenica.Lapice delle corse Endurance. Senza alcuna ombra di dubbio, la 24 Ore di Le Mans è il non plus ...

Mondiale Endurance - Dal 2020 porte aperte per le hypercar : Il volto del Mondiale Endurance è destinato a cambiare nei prossimi anni, anche grazie al via libera che il Consiglio Mondiale della Fia ha dato al nuovo regolamento tecnico del 2020. Seppur per il momento i dettagli rilasciati siano stati letteralmente centellinati, la strada maestra è stata tracciata.Gli obiettivi. Il primo comandamento della Federazione è quello di ridurre i costi di gestione del 40% rispetto a quelli attualmente necessari ...

Mondiale Endurance - Doppietta della Toyota alla 6 Ore di Spa : Il Mondiale Endurance è finalmente entrato nel vivo con la 6 Ore di Spa-Francorchamps, la prima prova della super season 2018-2019. Il team Toyota Gazoo Racing ha conquistato una facile Doppietta nella classe LMP1, con la TS050 Hybrid #8 che ha tagliato il traguardo davanti alla #7. Fernando Alonso, incaricato di gestire lultimo stint di gara, ha avuto così lonore di portare a termine il weekend e gustarsi la vittoria, condivisa con i compagni ...

Mondiale Endurance - Fernando Alonso ha vinto la 6 Ore di Spa con Nakajima e Buemi : Il doppio campione del mondo torna ad assaporare il trionfo dopo cinque anni senza fare un passo in più alto del podio. L'ultima vittoria di Alonso risale al 2013, quando conquistò il primo posto al ...

Fernando Alonso secondo nelle qualifiche della 6 Ore di Spa. Ottimo avvio del Mondiale Endurance : Fernando Alonso ha incominciato positivamente la propria avventura nel Mondiale Endurance. Lo spagnolo ha conquistato un Ottimo secondo posto nelle qualifiche della 6 Ore di Spa-Francorchamps e domani andrà a caccia della vittoria in gara. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che correrà con Kazumi Nakajima e Sebastien Buemi, ha firmato il tempo di 1:54.964 al volante della Toyota TS050, accusando quattro decimi di distacco dai ...

Fernando Alonso pronto per il Mondiale Endurance! Nel weekend il debutto con la 6 ore di Spa - verso Le Mans : Fernando Alonso è pronto per fare il proprio debutto nel Mondiale Endurance (WEC). Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, dopo aver partecipato alla 500 Miglia di Indianapolis e alla 24 Ore di Daytona, si cimenterà in questa nuova avventura. La 6 Ore di Spa Francorchamps, circuito in cui corrono anche i bolidi della categoria regina, sarà il primo appuntamento stagionale. La 6 ore di Spa scatterà sabato 5 maggio alle ore 13.30 e si ...

Mondiale Endurance - Jenson Button correrà la 24 Ore di Le Mans : Jenson Button debutterà nel Mondiale Endurance quest'anno, partecipando alla 24 ore di Le Mans. Il campione del mondo 2009 di F.1 si unirà al team SMP Racing e guiderà una delle due Dallara LMP1 motorizzate AER. In squadra con Jenson ci saranno due piloti russi, Vitaly Petrov e Mikhail Aleshin. Doppio impegno ...