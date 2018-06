Miss Italia | a Basiglio sfilata per accedere alla finale nazionale

Perché anche in Italia è arrivato il momento di dare un prezzo alle eMissioni di carbonio : Sì, ma nonostante le nostre accise sui combustibili fossili destinati ai trasporti siano tra le più alte al mondo , più di 200 euro a tonnellata di CO2, , queste non vengono calcolate in base all'...

Cristina Chiabotto ha gli occhi a cuoricino - con Marco Roscio l’ex Miss Italia in vacanza a Portofino [GALLERY] : Cristina Chiabotto in love a Portofino, la bella ex Miss Italia con Marco Roscio ritrova serenità ed amore Cristina Chiabotto al mare con il nuovo amore. La bella ex Miss Italia ha trascorso a Portofino dei giorni di relax con il nuovo amore Marco Roscio. Il consulente finanziario della presentatrice torinese ha fatto centro nel cuore di Cristina, che dopo la fine della lunga storia d’amore con Fabio Fulco ha trovato un uomo capace di ...

Ue - la portavoce della ComMissione blocca le domande sull’Italia a Mogherini : cronisti escono dalla sala per protesta : Il clima teso di questi giorni tra le cancelliere europee sui migranti si ripercuote anche nei rapporti fra le istituzioni europee ed i media. Alcuni giornalisti, per la maggior parte italiani, hanno abbandonato la conferenza stampa che si è tenuta oggi al Parlamento europeo a Strasburgo dopo che una portavoce della Commissione Ue ha cercato di evitare domande sui migranti e l’Italia rivolte all’Alto rappresentante Ue Federica ...

Nunzia Amato è stata eletta Miss Mondo Italia : Nunzia Amato è stata eletta “Miss Mondo Italia 2018”. La 21enne ha avuto la meglio sulle altre 49 reginette arrivate nella cittadina del Salento da tutta Italia e, portandosi a casa fascia e corona, si è guadagnata anche un biglietto per volare in Cina dove tra novembre e dicembre parteciperà alla finale internazionale di “Miss World”. Alta un metro e 80 centimetri, mora, fisico mozzafiato, Nunzia è stata incoronata da Stefano De Martino, che ha ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : rientrati in Italia i protagonisti della Missione in Uganda promossa da Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : Da lunedì sui social il diario della spedizione e le testimonianze delle atlete di Serie A in Uganda Sono rientrati in Italia i protagonisti della missione ‘Mano nella Mano’, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e da GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), fianco a fianco per la seconda stagione in un progetto che ha portato all’SOS Children’s Village di Entebbe, in Uganda, un gruppo di atlete ...

Alitalia : Riggio - enorme fatica comMissari - ora decidere in fretta : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “La fatica che stanno facendo i commissari straordinari è enorme e noi li stiamo supportando. Chi deve decidere lo faccia in fretta, non ci sono più margini per aspettare”. Ad affermarlo è stato il presidente dell’Enac, Vito Riggio, nel suo intervento all’inaugurazione della nuova lounge Casa Alitalia presso il molo E di Fiumicino. L'articolo Alitalia: Riggio, enorme fatica commissari, ...

Chi è Nunzia Amato - la campana che rappresenterà l’Italia a Miss Mondo : Si chiama Nunzia Amato, ha 21 anni, ed è la nuova Miss Mondo Italia: sarà lei a rappresentare l’Italia a Sanya, in Cina, dove il prossimo 8 dicembre andrà in scena l’edizione 2018 di Miss Mondo. Alta 180 centimetri, lunghi capelli castani e splendidi occhi verdi, Nunzia Amato è una studentessa di Giurisprudenza al primo anno, col sogno di diventare attrice e modella. Originaria di San Gennaro Vesuviano, piccolo centro della Campania, ...

Astrofisica - Italia festeggia 10 anni lancio Missione Nasa Fermi : Roma, 11 giu. , askanews, Lanciata l'11 giugno 2008 dal Kennedy Space Center, Cape Canaveral, la missione della Nasa Fermi festeggia 10 anni di attività e di successi. E l'Italia non perde l'occasione ...

Spazio : l’Italia celebra i 10 anni della Missione Fermi della NASA : Oggi si celebra il decimo anniversario della missione NASA Fermi, lanciata l’11 giugno del 2008, e alla quale l’Italia partecipa con l’Agenzia spaziale italiana (sai), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). L’Infn – riporta Media INAF – vuole festeggiare i primi 10 anni di osservazioni di Fermi con una serie di iniziative che si svolgeranno durante un intero anno su tutto il ...

