Salvini avvisa le Ong : "Non sbarcherete in Italia". Lifeline contro il Ministro dell'Interno : "Fascista" : Il messaggio che arriva dal mondo delle ong dopo l'offensiva del ministro dell'Interno Salvini è unanime. L'Italia è ormai terra inospitale per le navi umanitarie rimaste nel Mediterraneo che ...

Salvini critica la copertina dell Espresso. Il direttore Damilano 'Giudichino i lettori - il Ministro è esperto di insulti' : ROMA - Da una parte, Aboubakar Soumahoro , il sindacalista italiano di origine ivoriana che si batte per i diritti dei braccianti, oggi in corteo a Roma . Dall'altra, Matteo Salvini , il Ministro , ...

Due navi Ong al largo della LibiaSalvini : "Si cerchino altri porti" Il post "da Ministro e da papà" : Il post di Salvini su Facebook "da ministro e da papà": nessun approdo per Lifeline e Seefuchs perché "l'Italia non sarà più complice del business dell'immigrazione clandestina" Segui su affaritaliani.it

Ministro Salvini - ora dica la verità sui soldi della Lega : da Parnasi al Lussemburgo : Sulla "Più Voci", l'associazione sconosciuta e scoperta dalle nostre inchieste, qualcuno sta mentendo. Ma chi? E ancora:con quali soldi sopravvive il partito del Ministro? Su L'Espresso in edicola domenica 17 giugno ricostruiamo la galassia finanziaria leghista e le troppe dissonanze. Su cui si sta instaurando un coordinamento investigativo tra le procura di Roma e Genova I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo"

Gemitaiz contro Salvini : “Se muori facciamo festa”. Il Ministro risponde : “Che problemi ha ‘sto fenomeno?” : “Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa”. È l’uscita di pessimo gusto del rapper Gemitaiz, artista che da sempre utilizza l’arma della provocazione ma che questa volta si è spinto oltre nella sua polemica contro Matteo Salvini, che da giorni chiama razzista dopo la scelta di non far approdare in un porto italiano la nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. In una storia su Instagram, il 29enne ...

Toscani attacca Salvini : "Cretino". Il Ministro : "Penoso - ti querelo?" : Non si chiude ancora il duello a distanza tra Oliviero Toscani e il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Il fotografo ha nuovamente messo nel mirino il leader della Lega con un tweet al vetriolo che farà certamente discutere. "Sono fiero di avere capito fin da subito, tempo fa, quanto fosse cretino Matteo Salvini. E naturalmente cretino rimane. Quando ci sarà il prossimo processo di Norimberga non solo lui ma anche i suoi seguaci ...

Il neo Ministro Salvini al San Martino : Ad attendere il ministro c’era il questore di Genova Sergio Bracco. Stamattina all’alba, nello stesso reparto ospedaliero, si è verificato un principio di incendio

Caro Ministro Salvini - non banalizzi la difesa d'ufficio per chi chiede asilo : Caro ministro Salvini, lette le sue dichiarazioni sul Corriere della Sera in materia di richiedenti asilo e di lobby dei difensori d'ufficio , per spirito collaborativo, amor di precisione, ...

Caso Aquarius - il Ministro Tria rimanda il viaggio a Parigi. Salvini : “Macron si scusi” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione...

Tensioni sui migranti - il Ministro Tria annulla il viaggio a Parigi Salvini : “Scuse - o Conte non vada a Parigi” : Ma dal ministero degli Esteri francese arrivano segnali di distensione dopo le accuse di ieri: «Siamo consapevoli degli sforzi dell’Italia»

Aquarius - bagarre in aula contro Salvini. Il Ministro : “Non mi dà fastidio Macron - figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelli contro il leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci dei cartelli, Alzateli pure” ha ...