Milano | figlio bocciato | padre minaccia di morte la professoressa

Dell’Utri - il figlio Marco a processo a Milano con altre tre persone : Per il crac di Forza Quattro, una srl che aveva il compito di commercializzare gli immobili previsti da un progetto di sviluppo residenziale chiamato Santa Monica e ideato per rilanciare l’area di Cascina Boffalora, nei pressi di Segrate, comune alle porte di Milano, Marco Dell’Utri, il primogenito di Marcello Dell’Utri, è finito imputato a Milano con altre tre persone con l’accusa di bancarotta: tutti e quattro avrebbero distratto e dissipato ...

Milano : picchia la compagna e il figlio di un anno - arrestato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un uomo, G.C.M.J., cittadino peruviano di 25 anni, per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna a Rho (Milano). Gli agenti del commissariato sono intervenuti in un appartamento in piazza San Vittore dove hanno trovato la donna, 22 anni,

Milano - lascia a casa da solo il figlio di 6 anni per andare a rubare : arrestata : La donna, 38 anni, faceva da palo al compagno nella rapina a una farmacia di Garbagnate nel Milanese

Milano : 'Hai graffiato mio figlio' e la madre picchia la maestra : Accade sempre più spesso che si senta parlare di episodi di violenza, sia essa fisica che verbale, perpetrata dai giovani nei confronti dei propri coetanei o, ancor più grave, nei confronti degli adulti. Non è raro, infatti, imbattersi in filmati in cui lo studente di turno inveisce, schernisce e di sovente aggredisce fisicamente il professore, postando successivamente il video in questione sui social e riuscendo a divenire un motivo di becero ...

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

