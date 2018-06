Milano | da lunedì al via procedura ' Passaporto subito'

liberoquotidiano

: Un palco, la mia musica e voi! Questo è tutto quello a cui tengo?? Lunedì alle 14:30 apertura vendita Le date: Sabat… - IRAMAPLUME : Un palco, la mia musica e voi! Questo è tutto quello a cui tengo?? Lunedì alle 14:30 apertura vendita Le date: Sabat… - BenjieFede : Venerdì 16 Novembre 2018 - MEDIOLANUM FORUM MILANO ?? Domenica 25 Novembre 2018 - PALALOTTOMATICA ROMA ?? Biglietti… - Inter : ?? 'Bella Zio', il romanzo biografico scritto da Beppe #Bergomi assieme a Andrea Vitali, sarà a presentato a Milano… -

(Di venerdì 15 giugno 2018), 15 giu. (AdnKronos) - Presentato ail progetto', laagevolata per il rilascio dei passaporti che, in via sperimentale, partirà daprossimo 18 giugno. La- accedendo all'agenda di prenotazione online https://www.nline.poliziadista