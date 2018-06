Milano 6 verde | una giornata di iniziative per bambini

Milano. BabyLife il primo asilo nido comunale in legno immerso nel verde : È stato inaugurato il nido d’infanzia BabyLife, l’asilo comunale di Milano immerso nel parco pubblico di CityLife che aprirà le

Milano - alla Fabbrica del Vapore arriva il «cuore verde» : La spianata di cemento alla Fabbrica del Vapore si tinge, per l'estate, di verde. Il progetto dell'«agriparco urbano» , oggi l'inaugurazione, è firmato dallo Studio Grassi Design, sotto la direzione ...

2 giugno in verde : da Milano a Napoli - un week end alla riscoperta di parchi e giardini storici : Sono 130 i parchi e i giardini storici che nel week end del 2 e 3 giugno apriranno al pubblico, in occasione dell’iniziativa indetta dal Ministero dei Beni Culturali: da Milano a Napoli, ecco tutti i luoghi aperti al pubblico per “Incontrarsi in giardino”.Continua a leggere

Milano : Pgt punta su periferie - mobilità e verde : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - puntare sulle periferie, sulle case in affitto, sulla mobilità e sul verde diffuso. Sono alcune delle priorità del nuovo Piano di Governo del Territorio di Milano al 2030, presentato oggi alla Triennale. L'amministrazione comunale punta a fare di Milano una città sempre

PGT Milano. PERIFERIE AL CENTRO - MOBILITÀ E VERDE DIFFUSI - CASE IN AFFITTO E QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO. PRIORITÀ E STRATEGIE PER LA ... : Altro obiettivo del piano è creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e favorire la nascita di spazi per l'economia 4.0, accorpando in un'unica categoria produttivo, terziario, ricettivo e ...

Milano. Riapre al pubblico l’area verde di via Chiarelli : Ha un lieto fine la lunga storia dell’area verde di 10 mila mq di via Chiarelli, zona Gallaratese a Milano.

Milano/Bergamo - "diretto" Blue Panorama per Capo Verde : Volo settimanale di Blue Panorama da Milano/Bergamo e l'aeroporto Amilcar Cabra di Sal, Capo Verde . Il collegamento, in collaborazione con CaboVerdeTime, è stato inaugurato oggi mercoledì 16 maggio e ...