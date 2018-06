Mike Shinoda | è uscito “Post Traumatic” | l’album dedicato a Chester Bennington

Post Traumatic di Mike Shinoda è un viaggio sul ricordo senza sofferenza : audio dell’album per Chester Bennington : Post Traumatic di Mike Shinoda elabora il lutto per la perdita di un grande amico. Si tratta del disco che il braccio destro del frontman dei Linkin Park ha voluto rilasciare a meno di un anno dalla tragica scomparsa di Chester Bennington, con il quale compie il suo viaggio per il superamento del dolore. Con il nuovo album, l'artista ha voluto allontanarsi dal dolore provato per la perdita dell'amico e collega, provando a uscire dalle ...

Concerto Mike Shinoda a Milano/ Il cofondatore dei Linkin Park sbarca in Italia per la prima volta a settembre : Concerto Mike Shinoda a Milano, Il cofondatore dei Linkin Park sbarca in Italia per la prima volta l'otto settembre. Da solista aprirà i Thirty Seconds to Mars con la solita personalità.

