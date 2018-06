Migranti - Toninelli : “Verso il recupero di altri 500 naufraghi” : Migranti, Toninelli: “Verso il recupero di altri 500 naufraghi” Migranti, Toninelli: “Verso il recupero di altri 500 naufraghi” Continua a leggere L'articolo Migranti, Toninelli: “Verso il recupero di altri 500 naufraghi” proviene da NewsGo.

Migranti - Danilo Toninelli : “Continueremo a salvare vite - ma ci sono 23 Paesi sul Mediterraneo - non può farlo solo l’Italia” : "L’Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma. Non è accettabile che, su 23 Paesi che affacciano nel Mediterraneo, l’Italia sia l’unica a farsi carico di questa emergenza", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in relazione al caso Aquarius e al tema dell'accoglienza dei Migranti da parte dell'Italia.Continua a leggere

Migranti : Toninelli - Italia non vuole più agire da sola : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Minniti ha fatto qualcosa ma lo ha fatto da solo. Ora l’Italia non vuole più agire da sola. Andremo a chiedere agli altri paesi di assumersi le loro responsabilità”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su radio 105. L'articolo Migranti: Toninelli, Italia non vuole più agire da sola sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : Toninelli - chi ha speculato trovi altro lavoro : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Con noi basta: chi ha speculato con il business dell’immigrazione, cerchi un altro lavoro”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su Radio 105. L'articolo Migranti: Toninelli, chi ha speculato trovi altro lavoro sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Migranti : Toninelli - non annullerei vertice cn Macron - ma decide Conte** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Annullare il vertice Italia-Francia? Ma questa è una decisione del presidente del Consiglio, Conte. Io non lo annullerei”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Matrix su radio 105. L'articolo **Migranti: Toninelli, non annullerei vertice cn Macron, ma decide Conte** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : Toninelli - Italia non vuole più agire da sola : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Minniti ha fatto qualcosa ma lo ha fatto da solo. Ora l’Italia non vuole più agire da sola. Andremo a chiedere agli altri paesi di assumersi le loro responsabilità”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su radio 105. L'articolo Migranti: Toninelli, Italia non vuole più agire da sola sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : Toninelli - chi ha speculato trovi altro lavoro : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Con noi basta: chi ha speculato con il business dell’immigrazione, cerchi un altro lavoro”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su Radio 105. L'articolo Migranti: Toninelli, chi ha speculato trovi altro lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - Toninelli a Tgcom24 : "Adesso il business è finito" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti torna sul caso Aquarius e sulle prospettive dell'immigrazione: "Aspettiamo un segnale dall'Ue"

Migranti - Toninelli parla a Tgcom24 : 'Adesso il business è finito' : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti torna sul caso Aquarius e sulle prospettive dellimmigrazione: "Aspettiamo un segnale dallUe"

Migranti - Ue contro l Italia. Macron 'Irresponsabile'. I socialisti a Salvini 'Poveretto'. Toninelli 'Mai chiusi i porti' : E aggiunge: 'È inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane , ..., Lo trovo immondo'. Anche la ministra della Giustizia spagnola non esclude 'responsabilità penali internazionali' ...

Migranti - Saviano : Salvini e Toninelli si comportano da banditi : ... bandito è chi lucra sui disperati "Caro Roberto Saviano, i banditi sono coloro che hanno lucrato per anni sulla disperazione dei profughi, con la complicita' di certa politica. Chiedere agli altri ...

Migranti - scontro sui social fra Saviano e Toninelli. E Salvini interviene : ... 'Aiutare significa fare un braccio di ferro prendendo in ostaggio donne e bambini? Rischiare sulla loro pelle senza sapere, ancora oggi, che fine faranno? No Toninelli, questa non è politica, ma ...

La versione di Toninelli sui Migranti smentisce quella di Salvini : [L'intervista a Danilo Toninelli inizia a 1:01:00] Il caso della nave Aquarius ha mostrato la frattura tra la Lega Salviniana e una parte del Movimento 5 stelle. Ieri Filippo Nogarin, il sindaco pentastellato di Livorno, con un post sulla sua pagina Facebook si era schierato contro il governo e

Toninelli al termine del vertice sull'immigrazione : "Non è detto che i Migranti debbano sbarcare in un porto" : "Non c'è scritto da nessuna parte che il "place of safety", cioè il luogo in cui devono essere sbarcati e messi in sicurezza i migranti, debba essere un porto. Può essere anche una nave, battente bandiera straniera. Di conseguenza noi chiederemo un'assunzione di responsabilità a quei paesi di cui le navi della Ong battono bandiera". Queste le parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, al termine del ...