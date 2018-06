Migranti | sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa

Oggi a Catania sbarcheranno 937 Migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana : Entro la giornata di martedì dovrebbe arrivare al porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: a bordo ci sono 937 migranti recuperati nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Non ci sono informazioni precise sulle persone a bordo della The post Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana appeared first on Il Post.