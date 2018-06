Migranti | sbarcheranno in Italia i 42 naufraghi soccorsi dalla nave Usa Trenton

ilfattoquotidiano

: Migranti, ok della Guardia costiera: i 41 naufraghi a bordo della nave Usa sbarcheranno in Italia - repubblica : Migranti, ok della Guardia costiera: i 41 naufraghi a bordo della nave Usa sbarcheranno in Italia - RaiNews : Sbarcheranno in Italia i 42 migranti salvati dalla nave #Trenton della Marina americana davanti alle coste libiche,… - ilpost : Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana -

(Di venerdì 15 giugno 2018)ini 42salvatidella Marina americana davanti alle coste libiche, superstiti di un naufragio che ha causato anche la morte di altre 12 persone. Dopo ore passate in balìa degli eventi nelle acque territoriali libiche, si chiude il caso che aveva coinvolto lastatunitense, creando una situazione molto simile a quella che si era sviluppata poche ore prime intorno alla Aquarius. Laarriverà in prossimità di Lampedusa domenica mattina: dall’isola si muoverà poi un mezzo della Guardia costierana che recupererà i 42per trasferirli in un porto ancora da assegnare. Un passo chiesto a gran voce giovedì dal portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni Flavio Di Giacomo: “È urgente consentire l’attracco nel porto” visto che “i sopravvissuti hanno immediato bisogno di assistenza”, aveva ...