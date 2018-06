Migranti | Merkel | no ai respingimenti | servono accordi tra Paesi Ue

Migranti - Merkel contro il suo ministro degli Interni : “No ai respingimenti” : I due rami dell'Unione della Csu-Cdu, i cristiano-sociali bavaresi (Csu) e i cristiano-democratici (Cdu) sono ai ferri corti sulle politiche migratorie. Il ministro degli Interni Seehofer ha sfidato la cancelliera Merkel sul respingimento al confine dei profughi.Continua a leggere

Germania - tensioni nel governo sui Migranti. Merkel 'No respingimenti' : ... è incentrata sul tema immigrazione: oggetto del contendere è la decisione di domenica di Merkel di bloccare un maxi-progetto di riforma della politica di asilo in 63 punti presentato da Seehofer. Il ...

Germania - la questione Migranti spacca il governo Merkel : ministro Seehofer tira dritto e mette a rischio riforma Dublino : La questione migranti è al centro dell’agenda politica anche in Germania. E rischia, per la prima volta, di spaccare l’alleanza tra il partito di Angela Merkel, la Cdu, e il suo gemello bavarese, l’Unione cristiano-sociale (Csu). Una storia di amore e accordi mai interrotta fino a una settimana fa, quando il leader della Csu e ministro dell’Interno Horst Seehofer ha messo sul tavolo della cancelliera il suo ...

Sui Migranti scontro senza precedenti in Germania : il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo : La crisi politica sull'immigrazione che sta affrontando in queste ore l'Unione cristiano-sociale tedesca e che rischia di trascinare con sé tutto il Governo Merkel IV fotografa plasticamente la distanza siderale tra i buoni propositi espressi a parole nei consessi dell'Unione Europea e le feroci divisioni che si celano all'interno dei singoli Paesi membri. La Germania, motore dell'Ue, non fa eccezione. Il ministro dell'Interno Horst ...

Migranti : Merkel-Seehofer verso l'intesa : ANSA, - BERLINO, 14 GIU - Il compromesso sembra vicino nella lite sui Migranti tra il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer, 'falco' del partito cristiano-sociale bavarese Csu, e la Cdu della ...

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Merkel : "Roma non può essere lasciata sola" : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Migranti - Merkel sta con l’Italia : “Ue non la lasci sola”‘. La carta che Roma è pronta a giocare : bloccare 3 miliardi alla Turchia : Nella partita che si gioca nell’Unione Europea sulla questione dei flussi migratori, Angela Merkel si schiera al fianco di Roma. “L’Italia per la sua posizione geografica è esposta a un numero grande di profughi e di Migranti – ha detto il portavoce della cancelliera Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla cooperazione lanciata da Sebastian Kurz, stamattina nella capitale tedesca, fra Vienna Roma e Berlino ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. «Vertice nei prossimi giorni». Merkel : l’Italia non va lasciata sola : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

