Migranti maltratti della polizia francese | «Mi hanno tagliato le scarpe e messo su un

vanityfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) «Ho provato stamattina a passare. Eravamo in due, cifatto scendere dal treno strattonandoci e urlando, poi cispinti in un furgone nel parcheggiostazione. Cidato un foglio (refus d’entrèe) dentro al furgone e cirimessi su un treno che tornava in Italia, senza spiegarci nulla». A parlare è Tariq (nome di fantasia). Ha 15 anni ed è originario del Darfur, Sudan. La sua storia è raccontata all’interno del rapporto Se questa è Europa, presentato da Oxfam, Diaconia Valdese e Asg che lavorano a Ventimiglia per prestare soccorso aibloccati in città. Con testimonianze dirette i minori stranieri non accompagnati, anche dodicenni, raccontano i maltrattamenti fisici e psicologici subiti nei centri di accoglienza ma anche e soprattuto al confine, dove lali respinge prima ancora che abbiano capito dove si trovano. LEGGI ...