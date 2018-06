Migranti | Macron | “Asse Roma-Berlino-Vienna? Diffido di queste formule Mai portato

Le tre bordate di Macron a Salvini sui Migranti : "Gli accordi si fanno tra i leader" : Volti distesi, parole di stima e amicizia, l'invito a prossime occasioni di incontro per marciare insieme per riformare l'Europa sull'immigrazione e sulla governance. Emmanuel Macron e Giuseppe Conte incedono sui convenevoli per marcare la ricucitura nei rapporti fra Italia e Francia, ma nel corso della conferenza stampa c'è un altro protagonista, assente, che viene preso di mira dalle bordate del presidente francese: Matteo Salvini.Sono ...

