Migranti | la denuncia del garante dei detenuti | “Strutture scadenti e criticità nei

: Migranti, Oxfam denuncia: abusi agenti Francia a confine Italia - Agenzia_Ansa : Migranti, Oxfam denuncia: abusi agenti Francia a confine Italia - repubblica : Ventimiglia, la denuncia di Oxfam: 'La polizia francese taglia le scarpe ai bambini migranti' - tg2rai : #Migranti, dopo la difficile giornata meteo di ieri continua la traversata della #Aquarius verso il porto spagnolo… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dalla relazione deldeipresentata oggi in Parlamento emergono le condizioni critiche delle strutture per i. I Cpr versano in pessime condizioni materiali e igieniche, non prevedono attività per i trattenuti e i loro diritti non sono rispettati. Critiche anche per tempi e modi dei rimpatri.