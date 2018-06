Migranti | in Italia 42 soccorsi nave Usa

Migranti - a Bardonecchia l’incontro di politici e associazioni di Italia e Francia : Politiche migratorie, diritti umani, sicurezza delle frontiere. Non si tratta soltanto dell’ordine del giorno del vertice tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron, ma anche degli elementi di discussione del Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa, una due giorni di incontri organizzata a Bardonecchia per il 16 e 17 giugno. Mentre Italia e Francia litigano sui Migranti, una serie di associazioni, enti e esponenti politici ...

AQUARIUS E Migranti - VERTICE MACRON-CONTE/ Ultime notizie : tra Francia e Italia c'è intesa solo sugli hotspot : Caso AQUARIUS, pace Conte-Macron: Ultime notizie Italia-Francia, 'lavoriamo su riforma Dublino'. Salvini: 'nave MIGRANTI in Spagna, no crociera'.

"Trenton" - 42 Migranti verso l'Italia : 18.28 Sbarcheranno in Italia i 42 migranti salvati dalla nave Trenton della Marina americana davanti alle coste libiche, superstiti di un naufragio che ha causato la morte di altre 12 persone. La Trenton arriverà in prossimità di Lampedusa domenica mattina e dall'isola si muoverà un mezzo della Guardia costiera italiana che recupererà i 42 per trasferirli in un porto ancora da assegnare.

"Trenton" - 42 Migranti in porto Italia : 18.28 Sbarcheranno in Italia i 42 migranti salvati dalla nave Trenton della Marina americana davanti alle coste libiche, superstiti di un naufragio che ha causato la morte di altre 12 persone. La Trenton arriverà in prossimità di Lampedusa domenica mattina e dall'isola si muoverà un mezzo della Guardia costiera Italiana che recupererà i 42 per trasferirli in un porto ancora da assegnare.

Sondaggi - il 64 per cento degli italiani approverebbe blocco navale per fermare i Migranti. Uno su tre tra elettori Pd : “Quindici anni fa la metà dell’Italia era disponibile ad accogliere gli immigrati“, sostiene Enzo Risso, il direttore scientifico dell’Istituto di Sondaggi Swg. “Ora ci troviamo con quasi il 70 per cento che è per politiche di chiusura“. Un cambio radicale, nella cultura e nella mentalità di un Paese, che sembra confermare la linea politica adottata dal governo Conte nella gestione dell’emergenza ...

Migranti - vomitevole è la Francia Ecco che cosa accade a Ventimiglia Abusi - respingimenti illegali in Italia : “Minori non accompagnati anche di 12 anni continuano a essere vittime di Abusi, detenzioni e respingimenti illegali verso l’Italia, da parte della polizia francese, una volta superata la frontiera di Ventimiglia”. È la denuncia contenuta nel nuovo rapporto Se questa è Europa... Segui su affarItaliani.it

Conte all’Eliseo da Macron : proposta italiana per rivedere le regole sui Migranti : Italia e Francia “condividono l’idea di lavorare insieme sulle principali sfide europee”, a partire dai migranti con il superamento del trattato di Dublino e la proposta di organizzare i centri di raccolta (i famigerati hotspot) nei Paesi d’origine o di transito dei migranti. Insomma, tra Italia e Francia è scoppiata la pace dopo lo scontro sul ca...

Migranti - arriva la svolta per il caso Trenton : la nave americana sbarcherà in Italia : svolta sul caso Trenton: la nave americana ha ricevuto il permesso di attraccare in Italia in un "porto sicuro". L'arrivo dei Migranti è previsto tra domani e dopodomani. E intanto Salvini, intervenuto a Torino, ha detto: "E' arrivato il momento di tirar fuori le palle di esprimere l'orgoglio e la dignità di un popolo".Continua a leggere

Macron a Conte : 'Migranti ed euro è mancata l'unità in Europa'. Il premier italiano : 'Insieme per cambiare regole di Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

Macron a Conte : «Migranti ed euro è mancata l'unità in Europa». Il premier italiano : «Insieme per cambiare regole di Dublino»? : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo...

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Presidente Francia : “su Italia peso Migranti - ci vogliono risposte Ue” : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Macron : con Italia cooperazione Migranti : 16.05 Con Conte "abbiamo convergenza su diversi temi.La cooperazione fra i nostri due Paesi è indispensabile, essenzialmente su immigrazione e zona Euro".Così il presidente francese Macron, dopo l' incontro con il premier Italiano. Sui migranti "l'attuale risposta europea non è adatta. Ha mancato di solidarietà ed efficacia",ma la soluzione non può essere a livello nazionale.L'Italia ha avuto "arrivi massicci di migranti, ma nell'ultimo anno ...

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...

AQUARIUS - ‘PACE’ CONTE-MACRON/ Vertice Italia-Francia : “hotspot in paesi d’origine dei Migranti” : Caso AQUARIUS, oggi Vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:29:00 GMT)