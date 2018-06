Migranti | il Papa | Non lasciate in balia delle onde chi fugge dalla fame

PAPA FRANCESCO/ “I Migranti non sono una minaccia - attenzione massima per i bambini e..." : PAPA FRANCESCO: "I migranti non sono una minaccia, serve l’aiuto dell’intera comunità internazionale". Il pontefice interviene sulla questione delle immigrazioni dal Vaticano(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:31:00 GMT)

Appello di Papa Francesco : “I Migranti non sono numeri - basta considerarli una minaccia” : "Bisogna passare dal considerare l’altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che con la sua esperienza di vita e i suoi valori può apportare molto e contribuire alla ricchezza della nostra società" ha sottolineato Bergoglio, ricordando che "queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio"Continua a leggere

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui Migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Sui Migranti - la parola - contestata - del Papa : Ne sono una testimonianza i recenti esiti elettorali in Slovenia, in Italia e in Ungheria, e non va meglio oltreoceano dove la politica di Trump ha ribaltato completamente il paradigma obamiano del ...

Il Papa porta Migranti e clochard al Golden Gala di Roma : L'obiettivo, spiega il comunicato, 'è quello di offrire una serata di festa e di amicizia, attraverso la bellezza di uno sport universale e semplice come l'atletica e di rilanciare i valori dell'...

Papa : no a muri con Migranti - siamo famiglia senza confini : Città del Vaticano, 24 mag. , askanews, In un'epoca in cui, di fronte all'emergenza migranti, si costruiscono muri che altro non fanno che 'chiudere' i cuori, Papa Francesco sottolinea, in una ...